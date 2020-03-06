Üniversiteli öğrencileri taşıyan halk otobüsünde yangın paniği - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Üniversiteli öğrencileri taşıyan halk otobüsünde yangın paniği - Son Dakika

Üniversiteli öğrencileri taşıyan halk otobüsünde yangın paniği

6 saat önce

Burdur'da içinde 35 üniversite öğrencisinin bulunduğu halk otobüsü alev alev yandı.

Üniversiteli öğrencileri taşıyan halk otobüsünde yangın paniği, System.String[]

Burdur'da içinde 35 üniversite öğrencisinin bulunduğu halk otobüsü alev alev yandı. Şoförün uyarısıyla öğrenciler kendilerini son anda dışarı attığı yangında yaralanan olmadı.


Olay, saat 16.30 sıralarında Burdur Mehmet Akif Ersoy (MAKÜ) yerleşkesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, MAKÜ yerleşkesine öğrenci taşıyan 15 M 003 plakalı halk otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir sebepten dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları aynadan görüp fark eden otobüs şoförü Murat Şen, aracını sağa çekerek içerideki 35 öğrenciyi tahliye etti. Bir anda alevlerin kapladığı otobüs cayır cayır yanmaya başlarken, çevredekiler yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği otobüsteki yangın söndürüldü.


Yangını cep telefonuyla çeken öğrencilerin, "Şoför fark etmeseydi gidiyorduk. Son anda fark etti. Allah ona yardımcı olsun, gitti adamın arabası" şeklindeki konuşmaları görüntülere yansıdı. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemesi sürüyor. - BURDUR

Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:18 Kaynak: İHA
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