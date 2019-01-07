Son Dakika Haberleri: Üniversiteli Öğrencilerin Öldüğü Kaza Meclise Taşındı

Üniversiteli Öğrencilerin Öldüğü Kaza Meclise Taşındı

1 saat önce

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, hayatını kaybeden 2 Adıyaman Üniversitesi öğrencisinin yaşadığı kazayı meclis gündemine taşındı.

Üniversiteli Öğrencilerin Öldüğü Kaza Meclise Taşındı, System.String[]
CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, hayatını kaybeden 2 Adıyaman Üniversitesi öğrencisinin yaşadığı kazayı meclis gündemine taşındı.

Milletvekili Tutdere, geçtiğimiz günlerde Atatürk Bulvarı üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalıştıkları esnada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencileri olan Elif Dağdelen ile Emine Şevval Aytemir açıklamalarda bulundu. Yaşanılan feci kazayı meclis gündemine taşıyan Milletvekili Tutdere, soru önergesinde, "Geçtiğimiz günlerde Atatürk Bulvarında, sinyalizasyon sistemi bulunmayan yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinden Elif Dağdelen ile Emine Şevval Aytemir hayatını kaybetmişti. Buna karşın Adıyaman Belediyesi ve Karayolları Şube Şefliği konuyla ilgili henüz bir önlem almadı" ifadelerini kullandı

Tutdere, önergede, "Adıyaman'ı baştan başa ortalayan Atatürk Bulvarı üzerinde trafik güvenliğini sağlamak ve can kayıplarının önüne geçmek adına yoğunluğun had safhada olduğu üniversite kavşağı, yeni valilik binası karşısındaki kavşak, Saat Kulesi Kavşağı, mevcut hükumet konağı önünde bulunan kavşak, İl Özel İdaresi karşısında bulunan kavşaklara 'battı-çıktı' yapılması yönünde bir çalışmanız var mıdır. Atatürk Bulvarı üzerinde bugüne kadar yaşanan trafik kazalarında hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımızın sayısı kaçtır. Nissibi Köprüsünün yapılmasıyla Diyarbakır'a ulaşımın daha kolay olması neticesi daha da artan Atatürk Bulvarı trafiğini rahatlatmak adına yapılan veya yapılması planlanan bir çalışmanız var mıdır. En son 3 Ocak 2019 tarihinde iki üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği kazanın yaşandığı yaya geçidinden önce herhangi bir sinyalizasyon sistemi var mıdır, Buraya sinyalizasyon sistemi yapmayı düşünüyor musunuz" sorularına da yer verdi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:14 Kaynak: İHA

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