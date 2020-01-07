Üniversiteli öğrencilerin yüzünü "Mardin Butik" güldürecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversiteli öğrencilerin yüzünü 'Mardin Butik' güldürecek - Son Dakika

Üniversiteli öğrencilerin yüzünü "Mardin Butik" güldürecek

6 saat önce

Mardin Artuklu Üniversitesi ve Türk Kızılay Mardin Şube Başkanlığı iş birliğiyle ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine ücretsiz giyim sağlamak amacıyla "Mardin Butik" mağazası hizmete girdi.

Mardin Artuklu Üniversitesi ve Türk Kızılay Mardin Şube Başkanlığı iş birliğiyle ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine ücretsiz giyim sağlamak amacıyla "Mardin Butik" mağazası hizmete girdi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakultesinde "Türk Kızılayı Mardin Butik" mağazasının açılışı amacıyla düzenlenen törende konuşan Vali ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, Türk Kızılayının dünyanın her yerinde ülke adına dezavantajlı kişilerin yanında yer aldığını söyledi.

"Allah ülkemizin markası olan Türk Kızılayına güç kuvvet versin." diyen Yaman, Türk Kızılayı Genel Merkezi'nin gayretleri, Mardin Artuklu Üniversitesinin yer göstermesiyle Mardin'de de mağaza açıldığını belirtti.

Mağazanın açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Yaman, şöyle konuştu:

"Gerçekten buraya gelen öğrencilerin büyük çoğunluğu dar kesimli ailelerden. İhtiyaç sahiplerine Mardin'deki hayırseverler destek veriyor. Biz de kurumlar olarak destek veriyoruz ama şimdi her zamanki gibi Türk Kızılay'ını yanımızda görüyoruz, özellikle öğrenci kardeşlerimiz yanlarında görüyorlar. Mağazanın hayırlı olmasını diliyorum."

Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan da ülke genelinde başlattıkları "Uni Butik" projesi için bir araya geldiklerini, proje kapsamında ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerini rencide etmeden, kendilerini memnun edecek bir şekilde giyim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla "Uni Butik" mağazalarının 37'incisini açtıklarını bildirdi.

Mağazadaki ürünlerin kaliteli olduğunu ifade eden Tan, "Buradaki ürünlerimizin tamamı Türkiye'nin belli markalarından gelmiştir. Her üniversitede bir butik yapmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Daha sonra mağazanın açılışı yapıldı.

Açılışa, Mardin Vali Yardımcısı Coşkun Öztürk, Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sibel Derviş ve Prof. Dr. Vahap Özpolat ile kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Üniversiteli öğrencilerin yüzünü Mardin Butik güldürecek

Artuklu Üniversitesi, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:25 Kaynak: AA
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