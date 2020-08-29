Üniversiteli olmak için koştular - Son Dakika

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavı yapıldı. Sınava katılan öğrenci adayları üniversiteli olabilmek için yoğun çaba harcadı. Koşu yarışmalarında bazı sporcular bitiş çizgisine varınca baygınlık geçirdi. Kadın bir öğrenci ise koştuğu sırada yere yığıldı. Görevliler öğrenciye ilk müdahaleyi burada yaptı.

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavı yapıldı. 2020-2021 eğitim öğretim yılında spor bilimleri fakültesine alınacak 240 öğrenci için yapılacak özel yetenek sınavları yarın sona erecek. Sınava 295 kadın, 526 erkek öğrenci katıldı.

Öğrenciler salonda yapılan performanslarının ardından bugünde sahada koşu testine tabi tutuldu. 100 ve 800 metre olarak yapılan yarışmalarda bazı öğrenciler baygınlık geçirdi. Sporcular sahada koşarken yakınları da stadyum dışında büyük heyecan yaşadı.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Necip Fazıl Kishalı, yaptığı açıklamada, "Özel yetenek sınavında 850 başvuru vardı. İki aşamalı bir sınava tabi tuttuk. Branş sınavının ardından 100 ve 800 metre koşu testine alıyoruz. Aldıkları puanlara göre okula giriş puanları belirlenecek. Puanlar tercih edildikten sonra tercih dönemi başlayacak" diye konuştu. - ERZURUM