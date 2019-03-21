Son Dakika Haberleri: Üniversiteli Orhan, Abdesthanede Ölü Bulundu

Üniversiteli Orhan, Abdesthanede Ölü Bulundu

1 saat önce

KIRIKKALE Üniversitesi'nde öğrenim gören Orhan Göçer'in (20), caminin abdesthane bölümünde cansız bedeni bulundu.

Üniversiteli Orhan, Abdesthanede Ölü Bulundu, System.String[]
KIRIKKALE Üniversitesi'nde öğrenim gören Orhan Göçer'in (20), caminin abdesthane bölümünde cansız bedeni bulundu. Yapılan ilk incelemede kalp krizi geçirdiği belirlenen Göçer'in kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu saptanacak.

Yeni Mahalle'deki Barbaros Camii'nin abdesthanesine dün akşam girenler,  Kırıkkale Üniversitesi öğrencisi Orhan Göçer'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Haber verilmesiyle camiye gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Göçer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Göçer'in cansız bedeni, yapılan incelemeden sonra Yüksek İhtisas Hastanesi'nin morguna götürüldü. İlk incelemede kalp krizi geçirdiği belirlenen Orhan Göçer'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle saptanacak.

- Kırıkkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:37 Kaynak: DHA

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