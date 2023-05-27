Yer Şanlıurfa! Başıboş sokak köpekleri, otobüs bekleyen gence saldırdı - Son Dakika
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Yer Şanlıurfa! Başıboş sokak köpekleri, otobüs bekleyen gence saldırdı

27.05.2023 12:44

Şanlıurfa'da eve gitmek için durakta otobüs beklerken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan üniversite öğrencisi Bünyamin Sağlam, yaralandı. Sağlam, "Otobüs beklerken köpekler sürü halinde üzerime geldi, bu sırada yere düştüm ve köpekler beni ısırmaya başladı. Çok korktum." dedi.

Dün akşam saatlerinde Bamyasuyu Mahallesi'nde üniversite öğrencisi Bünyamin Sağlam eve gitmek için durakta otobüs beklerken, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Sağlam, çevredekiler tarafından kurtarılarak çağırılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yer Şanlıurfa! Başıboş sokak köpekleri, otobüs bekleyen gence saldırdı

"SÜRÜ HALİNDE ÜZERİME GELDİLER"

Burada tedaviye alınan Bünyamin Sağlam, "Okuldan çıktım ve eve gitmek için durağa geldim. Otobüs beklerken köpekler sürü halinde üzerime geldi, bu sırada yere düştüm ve köpekler beni ısırmaya başladı. Çok korktum. Beni görenlerin yardımıyla köpekler kaçtı" dedi.

Yer Şanlıurfa! Başıboş sokak köpekleri, otobüs bekleyen gence saldırdı
Yer Şanlıurfa! Başıboş sokak köpekleri, otobüs bekleyen gence saldırdı
Kaynak: DHA
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Son Dakika Yaşam Yer Şanlıurfa! Başıboş sokak köpekleri, otobüs bekleyen gence saldırdı - Son Dakika


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