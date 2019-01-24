Üniversiteli Pazarını Bir Yılda 11 Bin 250 Kişi Ziyaret Etti
1 saat önce
İzmit Belediyesi tarafından yaptırılan ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Üniversiteli Pazarını bir yılda 11 bin 250 kişi ziyaret etti.
İzmit Belediyesi
tarafından yaptırılan ve Türkiye
'de ilk olma özelliği taşıyan Üniversiteli Pazarını bir yılda 11 bin 250 kişi ziyaret etti. Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
'nde İzmit Belediyesi tarafından yapılan Üniversiteli Pazarı'nı bir yıl içinde 11 bin 250 kişi ziyaret etti. Elinde satmak istediği ürünleri olan geçlerle ürün almak isteyen gençleri buluşturan pazarda, KOÜ Store, kitap satış alanı, fotokopi merkezi, ortak kullanım alanları, Genç-İz ofisi, fuaye ve sergi salonunun yanı sıra öğrenci kulüp ve etkinlik tanıtımlarının yapılabileceği açık alanlar bulunuyor. Öğrencilerin büyük ilgisini gören pazarda 51 üniversite kulübünün toplantı gerçekleştirdiği ve 5 bin 248 kişiye de bilgilendirmede bulunulduğu kaydedildi. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:50 Kaynak: İHA
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