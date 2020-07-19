Üniversiteli Pınar'dan 3 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

Üniversiteli Pınar'dan 3 gündür haber alınamıyor

MUĞLA'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'den (27), 3 gündür haber alınamıyor.

MUĞLA'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'den (27), 3 gündür haber alınamıyor. Gültekin'in İstanbul'da yaşayan ailesi Muğla'ya gelirken, jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Muğla'nın Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da günü evinden ayrıldı. İstanbul'da yaşayan abla Sibel Gültekin, telefonda görüştüğü kardeşinden bir daha haber alamadı. Kardeşinin hayatından endişe duyan abla, annesi Şefika Gültekin ile birlikte Muğla'ya geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'in bulunması için ailesi tarafından Akyaka Karakol Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulunuldu. İhbarın ardından genç kızın bulunması için jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.Sibel Gültekin, kardeşinin Akyaka'da kendi evinde kaldığını belirtip, "Onunla en son geçen perşembe günü saat 15.00 sıralarında telefonla görüştüm. Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezinde olduğunu söyledi. Daha sonra telefonu kapandı ve bir daha ulaşamadık. Gerekli yerlere durumu bildirdik. Akyaka'da ertesi gün görüldüğü söylendi" dedi.

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İstanbul, Akyaka, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 16:40 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üniversiteli Pınar'dan 3 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
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Son Dakika: Başakşehir, Trabzonspor'un evinde Konyaspor'a 4-3 yenilmesiyle şampiyonluğunu ilan etti
22:55
Başakşehir-Kayserispor maçı oynanırken Fatih Terim Stadı'nda elektrikler iki kez kesildi
22:29
24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'ne serilecek halı ilk kez görüntülendi
22:14
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21:50
Yunan tarihçiden Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü
21:20
Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu
20:56
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20:02
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