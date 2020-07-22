Üniversiteli Pınar Gültekin'in cenazesi memleketine getirildi - Son Dakika

Üniversiteli Pınar Gültekin'in cenazesi memleketine getirildi

BİTLİS - Muğla'da kaybolduktan sonra cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cenazesi memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine getirildi.

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyündeki mezarlıkta defnedilecek olan Pınar Gültekin'in cenazesi, ilk olarak ilçe merkezindeki Merkez Camii'ne getirildi. Burada cenaze namazı kılınacak olan Gültekin, daha sonra Gayda köyünde toprağa verilmesi bekleniliyor.

Cenaze namazı için çok sayıda ilçe halkı cami önünde toplandı.