Olay, öğle saatlerinde Halfeti'de meydana geldi. Harran Üniversitesi öğrencisi 3 kız arkadaş, turistik alanlarda dolaşmaya başladı. Fırat Nehri'nin üstündeki asma köprüden geçen Saadet Erkut, arkadaşlarıyla şakalaşırken bir anda dengesini kaybederek Fırat Nehri'ne düştü. Yüzme bilmeyen ve yardım isteyen Erkut, suya atlayanlar tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan Erkut, hayati tehlike nedeniyle Şanlıurfa 'ya sevk edildi. Genç kızın, nehirden kurtarılması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Fırat Nehri, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Üniversiteli Saadet Fırat Nehri'ne düştü, çevredekiler kurtardı - Son Dakika

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