Üniversiteli Saadet Fırat Nehri'ne düştü, çevredekiler kurtardı - Son Dakika
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Üniversiteli Saadet Fırat Nehri'ne düştü, çevredekiler kurtardı

17.06.2022 16:17
Üniversiteli Saadet Fırat Nehri'ne düştü, çevredekiler kurtardı

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde, üniversite öğrencisi Saadet Erkut (18), arkadaşlarıyla şakalaşırken dengesini kaybederek asma köprüden Fırat Nehri'ne düştü.

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde, üniversite öğrencisi Saadet Erkut (18), arkadaşlarıyla şakalaşırken dengesini kaybederek asma köprüden Fırat Nehri'ne düştü. Yüzme bilmeyen genç kız, suya atlayanlar tarafından kurtarıldı. Kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Halfeti'de meydana geldi. Harran Üniversitesi öğrencisi 3 kız arkadaş, turistik alanlarda dolaşmaya başladı. Fırat Nehri'nin üstündeki asma köprüden geçen Saadet Erkut, arkadaşlarıyla şakalaşırken bir anda dengesini kaybederek Fırat Nehri'ne düştü. Yüzme bilmeyen ve yardım isteyen Erkut, suya atlayanlar tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan Erkut, hayati tehlike nedeniyle Şanlıurfa'ya sevk edildi. Genç kızın, nehirden kurtarılması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.


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Kaynak: DHA

Fırat Nehri, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversiteli Saadet Fırat Nehri'ne düştü, çevredekiler kurtardı - Son Dakika

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