Son Dakika Haberleri: Üniversiteli Şeyma Tabutundaki Duvağıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı

Üniversiteli Şeyma Tabutundaki Duvağıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı

45 dakika önce

Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde yarış yaptığı iddia edilen otomobillerden birinin sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şeyma Kılıç, tabutunun üzerindeki duvağıyla gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Üniversiteli Şeyma Tabutundaki Duvağıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde yarış yaptığı iddia edilen otomobillerden birinin sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şeyma Kılıç, tabutunun üzerindeki duvağıyla gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, geçtiğimiz gün Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi binası önünde meydana geldi. İddiaya göre, Y.S.C. (20) yönetimindeki 58 ABB 790 plakalı otomobil ile C.Y. yönetimindeki 58 FE 717 plakalı otomobil yarışmaya başladı. Bu sırada Y.S.C. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle aydınlatma direğine çarparak takla attı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksekokulu Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Şeyma Kılıç (22) ağır yaralı olarak kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Emin Duha Ö. (20) Numune Hastanesine, ölen Şeyma'nın ablası Büşra Esma Kılıç (24) ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Tabutunda duvağıyla uğurlandı

Faruk Kılıç'ın 4 kız çocuğundan ikincisi olan Şeyma Kılıç'ın cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin morgundan ailesi tarafından alınarak Fatih Mahallesi'nde bulunan Kuba Cami'ne getirildi. Genç kızın tabutuna duvak konuldu. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası üniversite öğrencisi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kılıç'ın cenazesinde sınıf arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Cenazeye üniversite öğrencisinin yakınları, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Şeyma Kılıç'ın İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 4'üncü sınıfta eğitim gören ablası Büşra Esma Kılıç'ın da hastanede tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:18 Kaynak: İHA

Şeyma Kılıç, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üniversite Kampüsünde Yarış Yapan İki Araç Dehşet Saçtı! 1 Öldü, 3 Yaralı 24 Haziran'ı Bilen Şirketten Son Yerel Seçim Anketi Geldi! Ankara ve İstanbul'da Yarış Kafa Kafaya Erdoğan Genç Kalma Sırrını Açıkladı: Sigara ve Alkol İçmem, Uykuma Dikkat Ederim Kemal Kılıçdaroğlu, Resmi Hesabından Paylaşıp "Fotomontaj" Dedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 15:03:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üniversiteli Şeyma Tabutundaki Duvağıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]