Üniversiteli sporcular, Kızlar Sivrisi'ne tırmandı - Son Dakika
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Üniversiteli sporcular, Kızlar Sivrisi'ne tırmandı

01.03.2022 14:04
Üniversiteli sporcular, Kızlar Sivrisi'ne tırmandı

Akdeniz Üniversitesi Dağcılık Topluluğu tarafından, "27. Üniversitelerarası Kızlar Sivrisi Kış Tırmanışı Şenliği" düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Dağcılık Topluluğu tarafından, "27. Üniversitelerarası Kızlar Sivrisi Kış Tırmanışı Şenliği" düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Dağcılık Topluluğunun gerçekleştirdiği şenliğe farklı üniversitelerden öğrenciler katıldı.

Elmalı ilçesindeki 307 metrelik Beydağları'nın en yüksek noktası Kızlar Sivrisi'ne ulaşmaya çalışan dağcılar, tırmanışı üç günde tamamladı.

Dağcılık Topluluğu Başkanı Benyamin Ansari, dağcılık felsefesini ve disiplinini paylaştıkları şenliği uzun yıllar sürdürmeyi hedeflediklerini bildirdi.

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Akdeniz Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üniversiteli sporcular, Kızlar Sivrisi'ne tırmandı - Son Dakika


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