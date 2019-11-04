Üniversiteli ülkücülerden şehitlik ziyareti
7 saat önce
Malatya'da üniversiteli ülkücüler, şehitliği ziyaret edip dualar okudu.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:43 Kaynak: İHA
Malatya'da üniversiteli ülkücüler, şehitliği ziyaret edip dualar okudu.
Malatya Ülkü Ocakları Üniversite birimi Mühendislik Fakültesi teşkilatının düzenlemiş olduğu "Ahde vefa imandandır" düsturu ile program düzenlendi. Canlarını bu vatana gözünü kırpmadan feda eden şehitler, Malatya Şehitliğinde ziyaret ve dualarla yad edip kabirlerini temizlediler.
Malatya Ülkü Ocakları üyelerinin zaman zaman böyle etkinlik düzenlemeye devam edecekleri kaydedildi. - MALATYA
Aslan yavrusu gibi kedi! Tam 11 kilo Son dakika: Türk istihbaratı, Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ı Azez yakınlarında yakaladı Gazeteci Ahmet Altan Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi Son Dakika: Hakkında tahliye kararı verilen Nazlı Ilıcak cezaevinden çıktı: İçeride kalanları Allah kurtarsın