Son Dakika Haberleri: Üniversiteli ülkücülerden şehitlik ziyareti
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Üniversiteli ülkücülerden şehitlik ziyareti

7 saat önce

Malatya'da üniversiteli ülkücüler, şehitliği ziyaret edip dualar okudu.

Üniversiteli ülkücülerden şehitlik ziyareti, System.String[]

Malatya'da üniversiteli ülkücüler, şehitliği ziyaret edip dualar okudu.


Malatya Ülkü Ocakları Üniversite birimi Mühendislik Fakültesi teşkilatının düzenlemiş olduğu "Ahde vefa imandandır" düsturu ile program düzenlendi. Canlarını bu vatana gözünü kırpmadan feda eden şehitler, Malatya Şehitliğinde ziyaret ve dualarla yad edip kabirlerini temizlediler.


Malatya Ülkü Ocakları üyelerinin zaman zaman böyle etkinlik düzenlemeye devam edecekleri kaydedildi. - MALATYA

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:43 Kaynak: İHA
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