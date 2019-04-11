Üniversiteli Yabancı Öğrencilerden Türkçe Konser

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) organizasyonunda Türk Müziği Topluluğunca "Türk Sanat Müziği" konseri verildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) organizasyonunda Türk Müziği Topluluğunca "Türk Sanat Müziği" konseri verildi.



Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, BŞEÜ öğretim üyesi Dr. Tuncay Dağlı şefliğinde gerçekleşen konser, ezbere marş okuma yarışmasında birinci olan öğrencilerin İstiklal Marşı'nı ve Çanakkale Marşı'nı okumasıyla başladı.



Tanzanya, Sudan, Ruanda, Kongo, Çad, Kerkük, Yemen, Etiyopya, Kamerun, Tunus, Benin, Uganda ve Kenya'dan gelerek BŞEÜ'nde okuyan öğrenciler, öğretim görevlileriyle Anadolu'nun farklı yörelerinden eserleri seslendirdi.





Türk Müziği Topluluğu ile Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜMÖR) iş birliğinde BŞEÜ, Eskişehir Osmangazi ve Anadolu Üniversitesinde görev yapan öğretim görevlilerinin de yer aldığı konserde, yabancı öğrencilerin Türkçe olarak eserleri seslendirmesi izleyicilerden alkış aldı.



Etkinlik, Vali Bilal Şentürk ve BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş'ın öğrencilere ve koroda görev alan öğretim görevlileri ile yabancı öğrencilere belgelerini vermesiyle sona erdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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