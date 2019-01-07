Üniversiteliler Anaokulu Öğrencilerine Hayvan Sevgisi Aşılıyor

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, ziyaret ettikleri anaokullarında çocuklara hayvan sevgisi aşılıyor.

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, ziyaret ettikleri anaokullarında çocuklara hayvan sevgisi aşılıyor.



Üniversite öğrencilerince oluşturulan "Belki de Sensin Topluluğu" üyeleri, belirli bir program dahilinde anaokullarına gidip buradaki çocuklarla hayvan sevgisini anlatan çizgi film izledikten sonra birlikte hayvanları besliyor.



Son olarak Kastamonu Üniversitesi Uygulama Anaokulunu ziyaret eden topluluk üyeleri, öğrencilerle kediler için yemek kabı yaptıktan sonra kedilere yiyecek verdi.



Üniversite öğrencilerinden Cansu Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anaokullarını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldiklerini söyledi.



Ziyaretleriyle öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak istediklerini dile getiren Çiçek, "Çocukların gözlerindeki hayvan sevgisini gördük. Bu, bizi en çok mutlu eden şey oluyor. Bu proje hem bizim hem de çocuklar için çok anlamlı." dedi.



Özellikle soğuk kış günlerinde bu tür çalışmaların çok önemli olduğunu vurgulayan Çiçek, "Kış aylarında hayvanların beslenmesi ve ısınması çok zor. Biraz da olsa onlara katkımız olsun istedik. Ne kadar çok mama, o kadar hayvanın yaşaması ve doyması demektir. Projemize devam edeceğiz." diye konuştu.



"Hayvan sevgisini kazandırmak açısından çalışmayı önemsiyoruz"



Kastamonu Üniversitesi Uygulama Anaokulu Müdürü Ezgi Ada ise okullarında 59 öğrencilerinin eğitim aldığını belirtti.



Topluluk üyelerini hayata geçirdikleri proje dolayısıyla kutlayan Ada, "Topluluk üyesi öğrenci arkadaşlarımız çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak için okulumuzu ziyaret etti. Hep birlikte yapılan kaplara mama konuldu. Okulumuzun çevresindeki kediler beslendi." diye konuştu.



Üniversitelilerin çok önemli bir görevi yerine getirdiğine işaret eden Ada, "Özellikle zorlu kış şartlarında hayvanların yardıma ihtiyacı var. Okul öncesi dönem kritik bir dönem. Çocuklarımıza hayvan sevgisini kazandırmak açısından bu çalışmayı önemsiyoruz. Topluluk üyelerine bize verdikleri destek dolayısıyla teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Anaokulu öğrencisi Uras Basmacı da çok güzel bir etkinlik yaptıklarını anlatarak, "Kedilere mama verip çizgi film izledik. Birlikte çok güzel bir gün geçirdik." ifadelerini kullandı.

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