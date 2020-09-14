Üniversiteliler, "bizz@kampüs"te en iyi fikri bulmak için yarıştı - Son Dakika

Üniversiteliler, "bizz@kampüs"te en iyi fikri bulmak için yarıştı

Üniversitelerin 3. ve 4. sınıf lisans ile yüksek lisans öğrencilerinin her yıl Ülker'in farklı bir markasıyla ilgili pazarlama fikirleri geliştirdikleri ve bu yıl 9'uncusu düzenlenen "bizz@kampüs" yetenek kazanım programında ödüller sahiplerini buldu.

Üniversiteliler,

Üniversitelerin 3. ve 4. sınıf lisans ile yüksek lisans öğrencilerinin her yıl Ülker'in farklı bir markasıyla ilgili pazarlama fikirleri geliştirdikleri ve bu yıl 9'uncusu düzenlenen "bizz@kampüs" yetenek kazanım programında ödüller sahiplerini buldu.

Ülker'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl pandemi nedeniyle dijital platforma taşınan ve ödül töreninin de çevrim içi olarak gerçekleştirildiği yarışmada gençler, inovatif fikirlerini paylaştı.

Üniversiteliler, "bizz@kampüs" yarışmasında hayal güçlerini kullanarak "Ülker Halley" için pazarlama stratejileri oluşturdu. Yarışmada; inovatif ürün, tasarım, ambalaj, slogan, strateji ve iletişimi kapsayan projeleriyle yarışan gençlerin fikirlerini jüri üyeleri Ülker İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli, Ülker Pazarlama Yöneticisi (CMO) Aslı Özen Turhan, Ülker Ana Marka ve Yeni Kategoriler Pazarlama Direktörü Aslı Akman, Ülker Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Uçan ve Alametifarika Ajansı Kreatif Direktörü Ozan Özüm Özbey değerlendirdi.

Bu yıl 171 farklı üniversiteden 1.000'in üzerindeki takımdan 3000'e yakın öğrencinin başvurduğu bizz@kampüs'te birincilik Yıldız Teknik Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Makine, İnşaat ve Biyomedikal Mühendisliği bölümleri 4. sınıf öğrencileri Ali Rıza Güngör, Harun Erdil ve Arvin Gazihan'dan oluşan "Bachateros" takımının oldu.

Yarışmada ikincilik ödülü İstanbul Kültür Üniversitesi'nden "Bir Halley'in İki Yarısı" takımına, üçüncülük ödülü ise Yıldız Teknik Üniversitesi'nden "Alloy" takımına verildi.

Yarışmada ilk 3'e giren takımlara sırasıyla 20 bin TL, 15 bin TL ve 10 bin TL'lik ödüller verilmesinin yanı sıra Ülker'de uzun dönem staj yapma fırsatı da sağlanıyor.

"Yeni normaldeki dönüşüme gençler yön verecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, pandemi sürecinin dünya genelinde pek çok sektörde iş yapış biçimlerini köklü bir biçimde değiştirdiğini belirtti.

Değişimin ana gücünün ise dijitalleşme süreci olarak ortaya çıktığını kaydeden Ülker, "Yeni normaldeki bu dönüşümün uygulayıcıları ise eğitimli ve yeniliklere daha kolay uyum sağlayabilen gençlerimiz olacak. Bizler bu gerçekten hareketle uzun yıllardır gençlerimize kulak veriyor; onların yaratıcılıklarını ve inovatif projelerini teşvik ediyoruz. Yarışmada dereceye giren tüm takımları gönülden tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Gençlerimizin inovatif bakış açıları Ülker'e yön veriyor"

Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan da genç fikirlerin buluştuğu bizz@kampüs'te yarışmacıların her yıl farklı bir Ülker markası için proje ürettiğini hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"bizz@kampüs'te bugüne kadar heyecan verici yüzlerce proje ile karşılaştık, çok sayıda gençle bir araya geldik. Gençlerimizin hayal gücü, azmi ve inovatif bakış açısı bizlere her zaman inovatif projelerimizi hayata geçirme konusunda umut verdi. Pandemi döneminin zor şartlarına rağmen özellikle bu sene bizz@kampüs'e gösterilen yoğun ilgi bizi çok mutlu etti. Bu projelerin her biri iş yaşamında gençlerimizin çalıştığımız alanlara neler katabileceğinin adeta kanıtı oldu. Gençlerimizin inovatif bakış açıları, Ülker'deki iş yapış biçimlerimize de yön veriyor, onların enerjisi bizleri motive ediyor. Bu yıl dereceye giren projelerin tamamı Halley markamıza güç katacak pek çok niteliğe sahip. Bir kez daha bizz@kampüs'te dereceye girsin veya girmesin, yarışmamıza ilgi gösteren tüm gençlere teşekkür ediyor; kariyer yolculuklarında kendilerine başarılar diliyorum."

Ülker İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli ise şirketin yetenek kazanım programlarına ilişkin, "bizz@kampüs, işveren marka bilinirliğimizi kampüslerde yaymayı ve farklı departmanlara genç yetenekleri stajyer olarak kazandırmayı hedefleyen, 3. ve 4. sınıf lisans ve yüksek lisans öğrencileri için tasarlanmış bir yetenek kazanım programı olmasının yanı sıra aynı zamanda bir yarışma. Bu yarışmayla hem şirketimizin kapılarını genç yeteneklere açıyor hem de onlara eğitim hayatlarının önemli parçası olacağına inandığımız bir proje deneyimi yaşatıyoruz. bizz@kampüs, staj programlarımız, Commercial Talent-Genç Yetenek İşe Alım Programı ve Yıldız Holding liderliğinde yürütülen Job@Yıldız Holding staj ve yeni mezun işe alım programı gibi araçlarla genç yeteneklere ulaşmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yüksek Lisans, Lisans, Kampüs, Genç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 12:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Üniversiteliler, 'bizz@kampüs'te en iyi fikri bulmak için yarıştı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye sorusuna tuhaf yanıt: Savaşa hazırlıklı olmalısınız Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi! 26 ilde 65 yaş üstüne yeni kısıtlamalar getirildi 3 yaşındaki çocuk, bamya yedikten sonra fenalaşarak hayatını kaybetti Celta Vigo Teknik Direktörü Garcia: Emre Mor için bir tane iyi söz söyleyen yoktu Dünyanın en değerli şirketi yeniden Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco oldu Son Dakika: İstanbul Valisi'nden kademeli mesai saatlerine ilişkin açıklama: Çalışmamız sürüyor Görenler gözlerine inanamadı! Adıyamanlı çiftçi, yılan başına benzeyen biber yetiştirdi Canlı derste sigara içen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekose desenli ceketleri Alman gazetesine haber oldu Burak Yılmaz'ın Metz maçındaki performansı, Fransız basınında gündem oldu İmamoğlu, AK Parti grubunun oy çokluğu ile kabul ettiği 5 dosyayı veto etti Engelli kızını darbederken görüntülenen babanın komşuları konuştu: Daha önce de dövdü Amazon, ABD ve Kanada'da 100 bin kişiyi işe alacak Emniyet, "Alkolmetreden korona bulaşır" tezini çürüttü! İşte cihazın iki müthiş özelliği Binlerce kişinin akın ettiği Yıldız Tilbe konserinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
İngiliz iş kadını Jules Miller'in başarı hikayesi: Hastalığını iyileştirmek isterken dünya çapında bir şirket kurdu İngiliz iş kadını Jules Miller'in başarı hikayesi: Hastalığını iyileştirmek isterken dünya çapında bir şirket kurdu         
14:33
Döner ustası, koronaya sürekli tükettiği dört gıda maddesi ile meydan okudu: Gelirse pişman olur Döner ustası, koronaya sürekli tükettiği dört gıda maddesi ile meydan okudu: Gelirse pişman olur         
14:30
Gözler Doğu Akdenizde'yken Rusya Kamışlı'daki askeri varlığını güçlendirmeye devam ediyor! Türkiye sınırına yığınak yaptılar Gözler Doğu Akdenizde'yken Rusya Kamışlı'daki askeri varlığını güçlendirmeye devam ediyor! Türkiye sınırına yığınak yaptılar         
14:16
Ümit Özat'ın Atatürk'ün sözlerinden alıntı yaptığı motivasyon konuşması takdir topladı Ümit Özat'ın Atatürk'ün sözlerinden alıntı yaptığı motivasyon konuşması takdir topladı         
14:08
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın sevgilisinden dayak yediği anların ses kaydı ortaya çıktı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın sevgilisinden dayak yediği anların ses kaydı ortaya çıktı         
14:01
Didim Belediye Başkanı'nı tecavüzle suçlayan kadın suç duyurusunda bulundu: Sapıkça fantezileri vardı Didim Belediye Başkanı'nı tecavüzle suçlayan kadın suç duyurusunda bulundu: Sapıkça fantezileri vardı         
13:59
Fuhuş pazarlığı sonrası otel odasına çıkan 2 kafadar gasbedildi Fuhuş pazarlığı sonrası otel odasına çıkan 2 kafadar gasbedildi         
13:48
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi Başkanı'na tepki gösterdi: İşe bisikletle git gel bakalım İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi Başkanı'na tepki gösterdi: İşe bisikletle git gel bakalım         
13:26
Koronadan ölen vatandaşın ölmeden önceki son videosu: Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın Koronadan ölen vatandaşın ölmeden önceki son videosu: Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın         
13:16
Otogarı birbirine katan kadının saldırdığı polislerin ifadesi ortaya çıktı: Kalçasını tırnaklayıp Otogarı birbirine katan kadının saldırdığı polislerin ifadesi ortaya çıktı: Kalçasını tırnaklayıp "Beni taciz ettiler" dedi         
12:41
Tanımadığı kişi tarafından sokak ortasında öldüresiye dövülen vatandaş hayatını kaybetti Tanımadığı kişi tarafından sokak ortasında öldüresiye dövülen vatandaş hayatını kaybetti         
12:27
Koronavirüse yakalanması da durduramadı! Yiğit Marcus Aral, Boğaz'da Şevval Şahin'in yeni yaşını kutladı Koronavirüse yakalanması da durduramadı! Yiğit Marcus Aral, Boğaz'da Şevval Şahin'in yeni yaşını kutladı         
12:16
MasterChef Türkiye'nin 54. bölüm fragmanı yayınlandı! Yedek yarışmacı Selin Öztürk geri dönüyor MasterChef Türkiye'nin 54. bölüm fragmanı yayınlandı! Yedek yarışmacı Selin Öztürk geri dönüyor         
12:12
Aynı gün hayata gözlerini yuman 3 kardeşten geriye babalarıyla çektirdikleri kare kaldı Aynı gün hayata gözlerini yuman 3 kardeşten geriye babalarıyla çektirdikleri kare kaldı         
12:09
Eski eşinin Eski eşinin "Beni koruyun" diyerek şikayetçi olduğu Gökhan Özen, sessizliğini bozdu: Allah akıl fikir versin         
11:47
3 çocuk babası, sosyal medyadan üç kelimelik paylaşım yapıp yaşamına son verdi 3 çocuk babası, sosyal medyadan üç kelimelik paylaşım yapıp yaşamına son verdi         
11:33
Koronavirüsle beraber talebin arttığı kolonyada üretim yüzde 600 arttı Koronavirüsle beraber talebin arttığı kolonyada üretim yüzde 600 arttı         
11:02
Galericilerden ikinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar 3 ay içinde düşecek Galericilerden ikinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar 3 ay içinde düşecek         
10:59
Nusret Gökçe, altın kaplamalı kahveyi 500 TL'ye satacak Nusret Gökçe, altın kaplamalı kahveyi 500 TL'ye satacak         
10:49
Avustralya'da yolunu şaşıran 16 metrelik balina, Doğu Timsah Nehri'ne girdi Avustralya'da yolunu şaşıran 16 metrelik balina, Doğu Timsah Nehri'ne girdi         
10:43
Türkiye, yurt dışına kaçırılan 500 milyar dolar için çalışmalara başladı Türkiye, yurt dışına kaçırılan 500 milyar dolar için çalışmalara başladı         
10:26
Ailesi tehdit edilen adam isyan etti: Nikahlı karımı görmüş, ''Bu kadını istiyorum'' diyor Ailesi tehdit edilen adam isyan etti: Nikahlı karımı görmüş, ''Bu kadını istiyorum'' diyor         
10:01
Samandağlı Drogba! 7 yaşındaki çocuğun kimliğini gören şaşkınlığını gizleyemiyor Samandağlı Drogba! 7 yaşındaki çocuğun kimliğini gören şaşkınlığını gizleyemiyor         
09:59
Talihsiz martı, ev sahibi çilingire izin vermeyince 5 gün boyunca sıkıştığı yerde can çekişti Talihsiz martı, ev sahibi çilingire izin vermeyince 5 gün boyunca sıkıştığı yerde can çekişti         
09:44
''Karım temizlik hastası, sığıntı muamelesi görüyorum'' diyen koca, eşine boşanma davası açtı ''Karım temizlik hastası, sığıntı muamelesi görüyorum'' diyen koca, eşine boşanma davası açtı         
09:39
Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz Futbol'a geri dönmesi sonrası Boşnaklar, kanalın önünde protesto düzenledi Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz Futbol'a geri dönmesi sonrası Boşnaklar, kanalın önünde protesto düzenledi         
08:50
"Hayranlarım zarar veriyor" diyen şarkıcı Alper Erözer, özel koruma tuttu         
08:23
Hoca kılığındaki tacizci PKK sempatizanı çıktı Hoca kılığındaki tacizci PKK sempatizanı çıktı         
07:44
5 milyon TL'lik aracıyla görüntülenen Cem Yılmaz, kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'a gönderme: Biz normal insanlarız 5 milyon TL'lik aracıyla görüntülenen Cem Yılmaz, kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'a gönderme: Biz normal insanlarız         
00:55
Merve Boluğur, sütyensiz pozlarını paylaşınca takipçileri yorum yağdırdı Merve Boluğur, sütyensiz pozlarını paylaşınca takipçileri yorum yağdırdı         
23:39
Duygu Özaslan, cesur paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti Duygu Özaslan, cesur paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti         
22:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2020 18:35:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Üniversiteliler, "bizz@kampüs"te en iyi fikri bulmak için yarıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei