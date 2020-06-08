Üniversiteliler depremzede öğrencilerin geleceği için çabalıyor - Son Dakika

Elazığ'da Kırmızı Montlular İyilik ve Gönüllülük Hareketi bünyesinde bir araya gelen üniversiteli gençler, depremzede çocuklara hazırlandıkları sınavlarda destek olmak için kitap yardımında bulunuyor.

Hayırseverlerin desteğiyle alınan kitapları sınavlara hazırlanan yaklaşık 400 öğrenciye ulaştıran gönüllüler, "İyilik dünyaya hakim olana kadar yorulmak yok" sloganı ile yaşanan depremde zor günler geçiren öğrencilerin hayalleri için seferber oldu.

Gönüllüler, daha önce kendilerine başvuran ya da tespit ettikleri ihtiyaç sahibi öğrencilerden evden çıkamayacak olanlar için kitapları köy köy, mahalle mahalle dolaşarak, evlerine kadar ulaştırdı. Dışarı çıkma imkanı olan öğrenciler ise kitapların bulunduğu merkeze gelerek, masalara dizilen kitaplardan ihtiyacı olanları seçiyor.

Gençler aynı zamanda Elazığ Valiliği bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarına gönüllü olarak destek vererek merkez ve kırsal kesimde yaşayan yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Kırmızı Montlular İyilik ve Gönüllülük Hareketi Başkanı Erhan Eğit, AA muhabirine, üniversite öğrencileri olarak geçirilen bu zor günlerde ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştuklarını söyledi.

Yaşanan deprem ve sonrasında ortaya çıkan salgın ile sıkıntılı sürecin başladığını ifade eden Eğit, şöyle konuştu:

"Gönüllüler olarak özellikle depremden sonra sahada olarak insani yardım faaliyetlerini yürüttük. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın kitap kampanyası ile beraber bizler de işi farklı yönünden tuttuk. Zaten sürekli sahada bizi görenler hazırlandıkları sınavlar için kitap desteği istiyordu. Biz de gönüllüler olarak Elazığ'da hem deprem sürecinden dolayı hem de salgın dolayısı ile mağdur olan çalışamayan ailelerin, lise sınavları, üniversite sınavları ve KPSS'ye hazırlanan çocukları için yardım yapmak istedik."

400'ü aşkın öğrenciye ücretsiz kitap

Eğit, hayırseverlerin desteği ile kitapları aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"400'ü aşkın depremzede öğrenciye sınavlarına hazırlanabilecekleri kitapları ücretsiz dağıttık. Umut ediyoruz ki Kırmızı Montlular İyilik ve Gönüllülük Hareketinin başlatmış olduğu bu kampanyayla kitaplarını alan arkadaşlarımız hayallerine en kısa sürede ulaşır. Yaşanan salgından dolayı evlerinden çıkamayan öğrenciler gelip kitaplarını alamadıkları için onlara 'Siz evde kalın kitaplarınız bizden.' dedik. Belirlediğimiz ekiplerle o kitapları evlerine kadar götürdük. Dışarı çıkmalarında sıkıntı olmayan öğrenciler ise gelip bizden teslim aldı."

Gönüllü Tülay Kaçar, arkadaşlarıyla gönüllülük hareketi kapsamında iyilik yaptıklarını aktararak, "Yaşanan zorlu süreçte bu tür faaliyetler kaçınılmaz oldu. Zor durumda olan akranlarımız için kitap ulaştırıyoruz. Biz de hayırseverlerin destekleri ile aldığımız kitapları evlere teslim ediyoruz." ifadelerini kullandı.

KPSS'ye hazırlanan Eda Güzelocak da yaşanan depremden sonra ailesiyle sıkıntılı bir sürece girdiklerini söyledi.

Kendilerine sağlanan bu kitap desteğinden memnun olduklarını dile getiren Güzelocak, şöyle konuştu:

"Yaşadığımız deprem ve salgından dolayı hem manevi hem de maddi olarak çok etkilendik. O süreçte psikolojik olarak da sınavlara hazırlanamadık. Kitap desteğinin olduğunu öğrendim ve başvuruda bulundum. Sağ olsunlar gönüllü arkadaşlarımız da bize getirdi."

"Benim için çok güzel oldu"

Üniversite sınavına hazırlanan Meryem Yıldırım ise "Ücretsiz kitap desteğinden haberdar oldum ve kitabı teslim almak için geldim. Yaşadığımız afet ve salgından dolayı zor günler geçiriyoruz. Ben de bu yardımı duyunca mutlu oldum. Benim için çok güzel oldu." dedi.