Son Dakika Haberleri: Üniversiteliler Eksi 17 Derecede Poşetle Kaydı, Horon Oynadı

Üniversiteliler Eksi 17 Derecede Poşetle Kaydı, Horon Oynadı

1 saat önce

ERZURUM'da üniversite öğrencileri, hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye kadar düştüğü gecede poşetlerle kayarak doyasıya eğlendi.

Üniversiteliler Eksi 17 Derecede Poşetle Kaydı, Horon Oynadı, System.String[]
ERZURUM'da üniversite öğrencileri, hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye kadar düştüğü gecede poşetlerle kayarak doyasıya eğlendi. Üşüyen gençler, tulum eşliğinde oynayarak ısınmaya çalıştı.

? Erzurum'da üniversite öğrencilerden oluşan Anadolu Mayası Topluluğu, kar yağışını eğlenceye çevirdi. 'Sen de poşetini al gel, çocukluğumuza dönelim' sloganıyla Palandöken ilçesi Telsizler semtinde buluşan topluluk üyesi gençler, buz gibi havada eğlendi. Gençler, tulumun çaldığı Karadeniz türküleri eşliğinde horon oynayarak ısınmaya çalıştı. Horonun ardından gençlerden bazıları kızak, bazıları kendilerinin yaptığı snowboard, bazıları da poşetlerle kaydı. Poşetle kayan gençler, o anları cep telefonlarıyla sosyal medyada canlı yayınladı. Kayak sırasında zaman zaman küçük kazalar da yaşandı.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Sümeyye Kardaş, "Ben Adanalıyım. Bizim oralarda bu kadar kar olmaz. Erzurum'da bu tür eğlenceleri görünce kaçırmıyoruz" dedi.

Sosyal medyadan yaptığı çağrıyla gençleri poşetle kayakta buluşturan Anadolu Mayası Başkanı Elemcan Pehlivan ise, "Çocukluğumuzu yeniden yaşamak için böyle bir etkinliği düzenledik. Gençler, poşetleriyle kayarak hem çocukluklarını yaşadı, hem de eğlendi" diye konuştu.

Uzun bir süre poşetleriyle kendilerini yokuş aşağı bırakan gençler, tulumun çaldığı Karadeniz türküleriyle horon teperek ısınmaya çalıştı.

- Erzurum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:30 Kaynak: DHA

Karadeniz, Kar, Erzurum, Güncel
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