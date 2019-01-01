Üniversiteliler, El İşi Bıçak Yapımını Öğrendi

BALIKESİR Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı projesi ile yok olmaya yüz tutan el yapımı yöre bıçaklarının imalatını öğrendi.

BALIKESİR Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı projesi ile yok olmaya yüz tutan el yapımı yöre bıçaklarının imalatını öğrendi. Teknik geziler ile usta öğreticilerden eğitim alan öğrenciler, okullarında kurdukları atölyelerde de bıçak imalatına başladı. Çeliği ısıtıp, döven, su veren ve torna tezgahında işleyen öğrenciler, bıçağın süsleme kısımlarını yaptı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2012 yılında başlatılan, 'Gençlik Projeleri Destek Programı' kapsamında, Edremit ilçesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı'ndan 20 öğrenci, yok olmaya yüz tutan el yapımı yöre bıçaklarının imalatını öğrendi. Öğretim Görevlisi Aykut Durgut tarafından hazırlanan 'Bıçakçı' projesiyle geleneksel el işi bıçak imalatı konusunda eğitimlerin yanı sıra usta öğreticilerden de eğitim alan öğrenciler, okullarında kurdukları atölyelerde bıçak imalatına başladı. Görsel yönü ve işlemeleri zengin olan, çeliğin ısıl işlemlerden geçirilerek yapıldığı özellikle süs eşyası olarak kullanılan yöre kültürünü öne çıkaran bıçakçılık sanatı, öğrenciler için yeni bir meslek kapısı oldu.



'ÖĞRENCİLERİMİZ ŞU ANDA KENDİ BIÇAKLARINI YAPABİLİYOR'



Altınoluk Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Selami Selvi, "Öğrencilerimiz yörelerde bıçak imalatı yapan atölyelere teknik geziler düzenleyerek, usta öğreticiler eşliğinde de uygulamalar yaptı. Öğrencilerimiz şu an kendi bıçaklarını yapabiliyor. Bazı öğrencilerimiz meslek olarak da bu konuda ilerlemek istediklerini söyledi. 'Bıçakçı' projemiz tüm bu noktaları ile amacına ulaşan bir proje olduğunu düşünüyorum. Bu projede bize destek olan İl ve İlçe Spor Müdürlüklerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



BIÇAKLAR KOÇ BOYNUZUNDAN



'Bıçakçı' projesi hakkında bilgi veren Öğretim Görevlisi Aykut Durgut ise "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Gençlik Projeleri Destek Programı' kapsamında aldığımız destek ile Edremit, Burhaniye ve Babakale bölgelerinde çeliğin işlenerek hazırlandığı yöresel bıçak imalatının hazırlanma şekillerini gençlerin öğrenmesi için böyle bir proje desteği aldık. Proje kapsamında yöresel bıçakların yapım aşamaları öğrencilerimiz gördü. Bıçak imalatı yöremizdeki ustaların geleneksel yöntemlerle hazırladığı şekilde gerçekleştirdik. Bizim bölgemizde genel olarak bıçak boynuzlarında koç boynuzu kullanılmakta. Biz de bıçaklarımızı bu boynuzları işleyerek yaptık" diye konuştu.



KADINLARIN DA YAPABİLECEĞİ BİR MESLEK



Proje kapsamında yörelere özgü bıçakların yapımlarını öğrendiklerini belirten öğrenciler, katıldıkları projeler sayesinde okudukları bölümler dışında farklı alanlarda da bilgi sahibi olduklarını ifade etti. Projeye katılan Bilgisayar Programcılığı öğrencisi Gaye Tuna, "Bölüm öğretmenimizin hazırladığı proje sayesinde farklı bir alanda eğitim almış olduk. Çelik üzerine oldukça önemli çalışmaları olan Osmanlı döneminde günümüze kadar gelen çelik işleme bıçakların yapımını gördük. Geleneksel yöntemlerle el işi bıçak yapımında oldukça az usta kaldığını da bu eğitimler ile görmüş olduk. Edremit'te sadece 2 kişi, Babakale'de ise 1 kişi bu yöntemlerle bıçak imalatı yapıyor. Kız erkek ayrımı olmadan herkesin yapabileceği bir meslek. İleride meslek olarak da sürdürülebilecek bir sanat. Bölümde 2 kız öğrenciyiz, biz de arkadaşlarımla beraber edindiğimiz bilgiler doğrultusunda çalışmalara katılıyoruz" diye konuştu.



'BIÇAKÇILIK KONUSUNDA FARKLI BAKIŞ AÇIM OLDU'



Karadeniz'den eğitim için Edremit'e gelen Sinan Bilgi, küçüklüğünden beri merakım olan çelik işleme konusunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın projesi sayesinde bilgi sahibi olduğunu kaydetti. Bıçakçılığı meslek olarak sürdürmek istediğini ifade eden Bilgi, "Bizim bölgemizde Sürmene bıçakları var. Burada da yöresel Edremit bıçaklarını gördüm. Bu eğitimler sayesinde önceden de hep merakım olan bıçakçılık konusunda farklı bir bakış açım oldu ve meslek olarak kafamda farklı ufuklar açıldı" dedi. - Balıkesir

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