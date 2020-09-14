Üniversiteliler, en iyi fikri bulmak için yarıştı - Son Dakika

Üniversiteliler, en iyi fikri bulmak için yarıştı

Üniversite öğrencilerinin bu yıl online olarak katıldığı ve pazarlama fikirleriyle yarıştıkları "bizz@kampüs"te, "Bachateros" takımının "Ülker Halley" için geliştirdiği proje birinci oldu.

Üniversiteliler, en iyi fikri bulmak için yarıştı, System.String[]

Üniversite öğrencilerinin bu yıl online olarak katıldığı ve pazarlama fikirleriyle yarıştıkları "bizz@kampüs"te, "Bachateros" takımının "Ülker Halley" için geliştirdiği proje birinci oldu.

Üniversitelerin 3., 4. sınıf lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin her yıl Ülker'in farklı bir markasıyla ilgili pazarlama fikirleri geliştirdikleri ve bu yıl 9.'su düzenlenen "bizz@kampüs" yetenek kazanım programında ödüller sahiplerini buldu.

Bu yıl pandemi nedeniyle dijital platforma taşınan ve ödül töreninin de online olarak gerçekleştirildiği yarışmada gençler inovatif fikirlerini paylaştı. Üniversiteliler, bizz@kampüs yarışmasında hayal güçlerini kullanarak "Ülker Halley" için pazarlama stratejileri oluşturdu. Yarışmada; inovatif ürün, tasarım, ambalaj, slogan, strateji ve iletişimi kapsayan projeleriyle yarışan gençlerin fikirlerini jüri üyeleri Ülker İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli, Ülker CMO'su Aslı Özen Turhan, Ülker Ana Marka ve Yeni Kategoriler Pazarlama Direktörü Aslı Akman, Ülker Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Uçan ve Alametifarika Ajansı Kreatif Direktörü Ozan Özüm Özbey değerlendirdi.

Ülker'de ödül ve staj imkanı

Bu yıl 171 farklı üniversiteden binin üzerindeki takımdan 3 bine yakın öğrencinin başvurduğu bizz@kampüs'te birincilik Makine, İnşaat ve Biyomedikal Mühendisliği Bölümleri 4. sınıf öğrencileri Ali Rıza Güngör, Harun Erdil ve Arvin Gazihan'dan oluşan Bachateros takımının oldu. Yarışmada ikincilik ödülü "Bir Halley'in İki Yarısı" takımına, üçüncülük ödülü ise Alloy takımına verildi. Yarışmada ilk 3'e giren takımlara sırasıyla 20 bin TL, 15 bin TL ve 10 bin TL'lik ödüller verilmesinin yanı sıra Ülker'de uzun dönem staj yapma fırsatı da sağlanıyor.

"Yeni normaldeki dönüşüme gençler yön verecek"

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, özellikle bu pandemi döneminde gençlerin başarılarına atıfta bulunarak şunları söyledi: "Pandemi süreci dünya genelinde pek çok sektörde iş yapış biçimlerini köklü bir biçimde değiştirdi. Bu değişimin ana gücü ise, dijitalleşme süreci olarak karşımıza çıkacak. Yeni normaldeki bu dönüşümün uygulayıcıları ise eğitimli ve yeniliklere daha kolay uyum sağlayabilen gençlerimiz olacak. Bizler bu gerçekten hareketle uzun yıllardır gençlerimize kulak veriyor, onların inovatif projelerini teşvik ediyoruz. Yarışmada dereceye giren tüm takımları gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum"

"Gençlerimizin inovatif bakış açıları Ülker'e yön veriyor"

Ülker Ceo'su Mete Buyurgan, genç fikirlerin buluştuğu bizz@kampüs'te yarışmacıların her yıl farklı bir Ülker markası için proje ürettiğini hatırlatarak, "bizz@kampüs'te bugüne kadar heyecan verici yüzlerce proje ile karşılaştık; çok sayıda gençle bir araya geldik. Gençlerimizin hayal gücü, azmi ve inovatif bakış açısı bizlere her zaman inovatif projelerimizi hayata geçirme konusunda umut verdi. Pandemi döneminin zor şartlarına rağmen özellikle bu sene bizz@kampüs'e gösterilen yoğun ilgi bizi çok mutlu etti. Bu projelerin her biri iş yaşamında gençlerimizin çalıştığımız alanlara neler katabileceğinin adeta kanıtı oldu. Gençlerimizin inovatif bakış açıları, Ülker'deki iş yapış biçimlerimize de yön veriyor, onların enerjisi bizleri motive ediyor. Bu yıl dereceye giren projelerin tamamı, Halley markamıza güç katacak pek çok niteliğe sahip. Bir kez daha bizz@kampüs'te dereceye girsin veya girmesin, yarışmamıza ilgi gösteren tüm gençlere teşekkür ediyor, kariyer yolculuklarında kendilerine başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Gençlerimiz için işe alım ve staj programları düzenliyoruz"

Ülker İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli ise şirketin yetenek kazanım programlarıyla ilgili de şu bilgileri aktardı: "bizz@kampüs, işveren marka bilinirliğimizi kampüslerde yaymayı ve farklı departmanlara genç yetenekleri stajyer olarak kazandırmayı hedefleyen, 3. 4. sınıf lisans ve yüksek lisans öğrencileri için tasarlanmış bir yetenek kazanım programı olmasının yanı sıra, aynı zamanda bir yarışma. Bu yarışmayla hem şirketimizin kapılarını genç yeteneklere açıyor hem de onlara eğitim hayatlarının önemli parçası olacağına inandığımız bir proje deneyimi yaşatıyoruz. bizz@kampüs, staj programlarımız, Commercial Talent- Genç Yetenek İşe Alım Programı ve Yıldız Holding liderliğinde yürütülen Job@Yıldız Holding staj ve yeni mezun işe alım programı gibi araçlarla genç yeteneklere ulaşmaya çalışıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 11:33 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üniversiteliler, en iyi fikri bulmak için yarıştı - Son Dakika

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