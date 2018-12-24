Üniversiteliler Esnaftan Yem Toplayıp, Hayvanları Besledi
36 dakika önce
BİNGÖL Üniversitesi'nde eğitim gören bir grup öğrenci, esnaftan hayvanlar için yem topladı.
BİNGÖL Üniversitesi'nde eğitim gören bir grup öğrenci, esnaftan hayvanlar için yem topladı. Öğrenciler, ziyaret ettikleri barınaktaki hayvanları besledi. Toplum Gönüllüleri Vakfı
ile Bingöl
Gençlik Merkezi üyelerinden oluşan üniversite öğrencisi 50 kişilik grup, kentteki esnaftan hayvanlar için yem topladı. Öğrenciler esnafın verdiği yemleri, Bingöl Belediyesi
'ne ait hayvan barınağına bıraktı. Hayvanlar için farkındalık oluşturmak amacıyla yem topladıklarını belirten Toplum Gönüllüleri Vakfı Koordinatörü Mustafa Fırat
, "3 yıldan fazla süredir gönüllülük yapmaktayım. Bugün de sürdürülebilir projemiz olan hayvan barınağı ziyaretleri projemizin ilk aşamasını gerçekleştirdik. Amacımız sokak hayvanlarının bizlerden beklediği sevgi ve ilgiyi göstermektir. Bu tür projeleri, etkinlikleri sürekli olarak yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Bingöl Paticanlar Kulübü Başkanı Deniz Katıldı ise insanların, hayvanlar konusunda daha duyarlı olmaları gerektiğini ifade etti. - Bingöl
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:19 Kaynak: DHA
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