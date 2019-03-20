Son Dakika Haberleri: Üniversiteliler Göbeklitepe İçin Yürüdü

Üniversiteliler Göbeklitepe İçin Yürüdü

2 saat önce

Harran Üniversitesi (HRÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri, hareketsiz yaşama ve Göbeklitepe Yılı'na dikkat çekmek amacıyla yürüdü.

Üniversiteliler Göbeklitepe İçin Yürüdü, System.String[]
Harran Üniversitesi (HRÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri, hareketsiz yaşama ve Göbeklitepe Yılı'na dikkat çekmek amacıyla yürüdü.

HRÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Osmanbey Yerleşkesi BESYO binası önünde başlayan yürüyüş, yaklaşık 12 kilometre sonra Göbeklitepe'de son buldu.

BESYO Müdürü Doç. Dr. İsmail Gökhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılının Göbeklitepe Yılı ilan edilmesinden dolayı böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Farkındalık oluşturmak ve Göbeklitepe Yılı'na vurgu yapmak amacıyla öğrencilerle yaklaşık 12 kilometrelik bir yürüyüş yapacaklarını anlatan Gökhan, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:01 Kaynak: AA

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