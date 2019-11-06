Üniversiteliler ihtiyaç sahipleri için de sebze yetiştiriyor

Konya'nın Hadim ilçesinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait (KYK) yurtta kalan üniversiteli kız öğrenciler, yurt bahçesinde yetiştirdikleri sebzeleri hem kendileri tüketiyor hem de bazı ihtiyaç sahiplerine dağıtarak örnek oluyor.

KYK Hadim Kız Öğrenci Yurdu yönetimi, öğrencilerin boş vakitlerini değerlendirmesi, üretime katkı sunması, organik tarıma yönlendirilmesi ve toplumsal yardımlaşmayı pekiştirmek için amacıyla yurt binasının arka kısmında küçük bir bahçe oluşturdu.

Mevsimine göre farklı sebzeler de yetiştiren öğrenciler, domates, biber, maydanoz ve nohut toplayarak keyifli zaman geçiriyor. Öğrenciler, topladıklarının bir kısmını tüketirken büyük bölümünü ise ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Selçuk Üniversitesi Hadim Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Hatice Kübra Diken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, burayı kendilerinin hobi bahçesi olarak gördüğünü ve bu işi severek yaptıklarını söyledi.

Stres atmak için üretime başladıklarını anlatan Diken, "Yurt müdürümüz Ali Kolomoç'un teşvik ve desteği ile kendimize küçük bahçe yaptık. Boş vakitlerimizi değerlendirmek amacıyla bahçeye geliyoruz. İsteyen herkes istediği sebzeyi ekebiliyor. Domates yetiştirmeyi bilmiyordum, ilk defa burada yetiştirdim. Benim için de bir değişiklik oldu. Kendime yeni bir hobi edinmiş oldum. Topladığımız sebzeleri kendimiz güvenle tüketiyoruz. Bir kısmını da ihtiyaç sahiplerine veriyoruz." dedi.

"Bahçeyi büyütüp ihtiyaç sahiplerine daha çok sebze vermeyi düşünüyoruz"

Harita ve Kadastro Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rabia Büyükvadi de bahçeye domates, biber, maydanoz, çilek ve nohut ektiklerini söyledi.

Bahçe sayesinde eğlenceli vakit geçirdiğini belirten Büyükvadi, "Hem ekiyoruz hem bakımını yapıyoruz hem de yiyoruz. Bundan büyük keyif alıyoruz. Sepet sepet domates topladığımız zamanlar da oldu. Bu bizim için çok güzel bir aktivite oldu. Boş vakitlerimizi burada geçiriyoruz. Toprakla ilgilenmek bizim için ayrı bir keyif kaynağı. Seneye de bahçemizi büyütüp ihtiyaç sahiplerine daha çok sebze vermeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 1. sınıf öğrencisi Gözde Işık ise yurdu, evi gibi hissettiğini belirterek, yurdun bahçesinde arkadaşlarıyla geçirdiği vaktin değerli olduğunu söyledi.

Burada üretimin yanında sosyal dayanışmanın verdiği manevi hazzı da hissettiğini anlatan Işık, "Şu an öğrenciyim ama burada ürün yetiştirerek, domates ve biber hasat ederek kendimi 'Hayata atılmış hatta evimdeymişim gibi' hissediyorum. Ürünleri kendimiz yetiştirdiğimiz için organik olduğunu bilerek, güvenerek yiyorum. İhtiyaç sahibi birine ikram edince ise onun gözlerindeki mutluluğu görünce ben daha çok mutlu oluyorum." diye konuştu.

İhtiyaç sahibi aileler de bu devirde öğrencilerin bu davranışının, örnek olduğunu belirterek onlara teşekkür etti.