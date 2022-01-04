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Üniversiteliler ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı götürdü - Son Dakika

Üniversiteliler ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı götürdü

04.01.2022 12:39

Üniversiteliler ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı götürdü Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 100 aileye gıda yardımı ulaştırdı.

Üniversiteliler ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı götürdü

BALIKESİR - Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 100 aileye gıda yardımı ulaştırdı. "BUBYO Yardım Eli Uzatıyor" sloganı ile yola çıkan 6 öğrenciye esnaflar ve hayırseverler destek verdi.

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban'ın öncülüğünde Takım Çalışması dersi kapsamında kolları sıvayan 6 öğrenci, Bahçelievler Mahallesindeki ihtiyaç sahiplerini belirledi. Pirinçten şekere kadar değişik gıda maddelerinin yer aldığı 100 kolinin dağıtıma da başlandı. Projede yer almaktan mutu olduklarını anlatan öğrenciler, yardım kampanyasının devam edeceğini açıkladılar. Kampanya da yer almaktan mutlu olduğunu anlatan Nesil Bircan Arzuman, "Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban hocamızla beraber ihtiyaç sahibi olanlara yardım için buradayız. 100 koliyi ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmak için geldik. BUBYO Yardım Eli Uzat projemizle ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyoruz" dedi.

Ahmet Şığva da, "Takım Çalışması dersi adı altında Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban Hocamızla beraber ihtiyaç sahiplerine yardımcı oluyoruz. Topladığımız 100 koliyi ihtiyaç sahiplerine vermek üzere geldik. Herkesi bu projeye bekliyoruz" dedi.

Okul Müdürü Oğuzhan İlban ise, "Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Takım Çalışması dersi kapsamında sosyal sorumluluk projelerine bu yılda devam ediyor. Bundan önceki yıllarda da buna benzer faaliyetlerimiz olmuştu. Bu yılda öğrencilerimiz, BUBYO ile bölgemizdeki ihtiyaç sahipleri için gıda kolileri hazırladılar. Bu gün de onların dağıtımlarını yapacaklar. 6 kişilik bir ekip var. Öğrencilerimize göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Üniversiteliler ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı götürdü
Üniversiteliler ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı götürdü
Üniversiteliler ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı götürdü

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Balıkesir Üniversitesi, Bahçelievler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üniversiteliler ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı götürdü - Son Dakika


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