Üniversiteliler, Kamyon Kullanmak İçin Ders Alıyor

GÜMÜŞHANE Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencilerine, sürücünün olası rahatsızlığı halinde acil müdahale kamyonlarının olay yerine ulaştırılabilmesi için kursta sürüş eğitimi veriliyor. Kız öğrencilerin de ilgi gösterdiği eğitim sonrası sınava girecek adaylar, 'B' sınıfı olan ehliyetlerini 'C' sınıfına çıkaracak. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü'nde öğrenim gören öğrenciler, olası afet ve acil durumlarda nasıl davranacaklarına ilişkin pratik ve teorik eğitimler alıyor. 1 yılı hazırlık olmak üzere 5 yıllık eğitimin verildiği fakültenin öğrencilerine, afet anında sürücünün rahatsızlanması halinde acil müdahale kamyonlarının olay yerine ulaştırılabilmesi için sürücü kursunda sürüş eğitimi de veriliyor. Kız öğrencilerin de ilgi gösterdiği eğitimler sonrası sınavlara girecek adaylar, 'B' sınıfı olan ehliyetlerini 'C' sınıfına çıkaracak. Yazılı sınavların ardından direksiyon sınavını başarıyla tamamlayan adaylar, yeni sürücü belgelerini alacak.Gümüşhane Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi son sınıf öğrencisi Öznur Çınar , acil durum ve afetlere müdahaleyi sağlayabilmek amacıyla eğitimler aldıklarını belirterek, "Sahada çalışması gereken personeller, her tür aracı kullanabilmesi amacıyla ehliyet sahibi olmaları gerekiyor. Biz de özel sürücü kursunda aldığımız eğitimlerle 'B' sınıfı sürücü belgemizi 'C' sınıfına yükseltmek için sürüş tekniği eğitimi alıyoruz. Bütün kadın personellere sürücü belgelerini almalarını tavsiye ediyoruz. Müdahalenin kesilmemesi için bu eğitimler çok önemli" diye konuştu.Öğrencilerden Nurdan Boran ise "Herhangi bir afet veya acil durumda itfaiye şoförü rahatsızlanabilir. Bu durumda kontrolü biz ele alacağız" dedi.- Şhane