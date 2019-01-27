Üniversiteliler Kayak Eğitimini Yıldıztepe'de Alıyor

MUHAMMED KAYGIN - Türkiye
'nin önemli kış turizm merkezlerinden Yıldıztepe
, her seviyeye uygun pistleri ve doğal güzellikleriyle, üniversiteler tarafından kayak eğitimi için tercih edilen tesisler arasında yer alıyor. Ilgaz Dağı
'nın eteklerinde bulunan, 900, 2 bin 400 ve 4 bin 500 metrelik üç piste sahip Yıldıztepe Kayak Merkezi
, Türkiye'nin farklı illerinden birçok üniversite öğrencisini ağırlıyor.
Üniversitelerin beden eğitimi spor meslek yüksekokulu müfredatında bulunan "Alp Disiplini Kayak Dersi"nin uygulamasında öğrenciler, 900 metrelik "Acemi Pisti"nde kayak yapmayı öğreniyor. Orta
seviyeye uygun 4 bin 500 metrelik "Samanyolu Pisti"nde acemiliklerini atan öğrenciler, profesyonel kayakçılara uygun 2 bin 500 metrelik "Dikmen
Pisti"nde ustalıklarını sergileme fırsatı buluyor. Çankırı
Kayak Antrenörleri Derneği de üniversite öğrencilerine ücretsiz eğitim vererek, merkezin tercih edilmesine katkı sağlıyor.
"Pistlerimizin eğimlerinin iyi olması tercih sebebi"
Dernek Başkanı Mehmet Emin Yelken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversiteler tarafından kayak eğitimi için Yıldıztepe'nin tercih edildiğini söyledi.
Üniversite öğrencilerine ortalama 2 saatte kaymayı öğrettiklerini belirten Yelken, "Pistlerimizin eğimlerinin iyi olması, üniversitelerin bizi tercih etmesinde en büyük sebep." dedi.
"Sezon boyunca 7-8 üniversiteden kayak dersleri için Yıldıztepe'ye geliyorlar." ifadesini kullanan Yelken, Afyon Kocatepe
, Uşak
, Ordu
, Giresun
, Bartın
ile Gazi üniversitelerinden öğrencilerin, kayak dersleri için merkeze geldiğini anlattı.
Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Hasan Sözen
, teorik derslerin ardından uygulama için Yıldıztepe Kayak Merkezi'nin çok uygun olduğunu vurguladı.
Sözen, "Buranın kar kalitesi çok iyi. Temel eğitim için pistler de çok güzel. Temel eğitimlerde genelde teleski kullanılmıyor. Gittiğimiz bölgedeki eğimin müsait olması, ayrıca teleski bulunması, öğrencilerimize daha keyifli ortam hazırladı. Bu yüzden bundan sonra da burayı tercih edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu öğrencilerinden Tülay Sırtbaş ise merkezi çok beğendiğini dile getirdi.
Daha önce kayak yapmadığını anlatan Sırtbaş, "Hocalarımız bize eğitim pistinde ders verdi. Daha sonra uzun piste geldik. 2 saatte kendi başıma kayabilir hale geldim. Burası, yeni öğrenen birisi için çok güzel bir piste sahip." diye konuştu.