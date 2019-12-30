Üniversiteliler köy okulundaki öğrencileri sevindirdi - Son Dakika
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Üniversiteliler köy okulundaki öğrencileri sevindirdi

7 saat önce

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, köy okulunda etkinlik sınıfı oluşturarak öğrencilerle birlikte oyun oynadı.

Üniversiteliler köy okulundaki öğrencileri sevindirdi, System.String[]

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, köy okulunda etkinlik sınıfı oluşturarak öğrencilerle birlikte oyun oynadı.

"Topluma Hizmet" dersi kapsamında merkeze bağlı Akkaya köyündeki ortaokulda öğrencilerle bir araya gelen üniversiteliler, içinde birçok etkinliğin yapılabileceği sınıfı kendi elleriyle hazırladı.

Akkaya Ortaokulu Müdür Vekili Aysun Şabano, yaptığı konuşmada Dr. Öğr. Üyesi Burcu Öztürk ve Dr. Öğr. Üyesi Erkan Külekçi ile emeği geçen tüm Türkçe Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencilerine teşekkür etti.

Okulun 58 öğrenci ve 6 derslikle eğitim veren taşımalı bir köy okulu olduğunu ifade eden Şabano, "İlk amacım öğretmenlerin ve öğrencilerin okula her gün mutlu bir şekilde gelmeleridir. Okula koşarak gelen, okuldan mutlu ayrılan öğrencileri görmek en temel amacımdır. Elimizden geldiğince her konuda öğrencilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Öğrenciler tarafından oluşturulan etkinlik sınıfı, öğrenciler için farklı bir yaşam alanı oluşturacaktır." dedi.

Türkçe Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Tuğçe Erdağı ise etkinlik sınıfıyla öğrencilerin çeşitli aktivitelerde bulunabileceğini kaydetti.

Kastamonu Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:02 Kaynak: AA
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