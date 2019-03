Üniversiteliler Minik Depremzedeler İçin Seferber Oldu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşanan 5.5 büyüklüğündeki deprem ve devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle öğrenciler okullarına gidemezken, PAÜ öğrencileri minik depremzedeler için seferber oldu.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşanan 5.5 büyüklüğündeki deprem ve devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle öğrenciler okullarına gidemezken, PAÜ öğrencileri minik depremzedeler için seferber oldu. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kale Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri Acıpayam'da meydana gelen 5.5 şiddetindeki depremden sonra iyileştirme çalışmalarına katılarak, İnsani Yardım Vakfı (İHH) Arama ve Kurtarma gönüllüleri ile kırsal Ucarı ve Yassıhüyük Mahallelerini ziyaret ederek depremzede çocuklara moral verip oyunlar oynadı. Çeşitli kostümler giyen öğrenciler, okulları depremde zarar gördüğü için okula gidemeyen miniklere çeşitli hediyeler verip, depremin psikolojik etkilerini azaltmaya çalıştı. Öğrenciler, kukla gösterileri, halat çekme oyunu ve palyaço kıyafetleriyle çocukların yüzünü güldürdü.



"ŞU AN GAYET MUTLULAR"



Bölgeye çocuklara moral vermek için geldiklerini ifade eden Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Aslı Kabay, "Bir miktar yardım topladık, onları getirdik. Onları eğlendirmeye çalışıyoruz. Güzel vakit geçirdik, eğlendirdik. Orada biz de sallandık, hepimiz çocuk gelişimi okuyoruz. Deprem bölgesindeki çocukların psikolojisinin etkilendiğini düşündük ve böyle bir yardım yapmak istedik. Umarım başarılı olmuşuzdur, şu an gayet mutlular" dedi.



"GEREKEN HER ŞEYİ YAPIYORUZ"



İHH gönüllüsü Levent Şanlısoy ise, Kale MYO ile birlikte deprem sonrası çocukların motivasyonunu yükseltmek için burada olduklarını belirterek, "Gerekli her şeyi yapıyoruz. Eğleniyorlar, bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Çocuklar için uğraşıyoruz. Burada çalışma bittikten sonra Karahöyük'e geçeceğiz, oradan Yassıhöyük'e geçeceğiz. Oralarda da aynı çalışmaları yapacağız" diye konuştu.



(Ali İbileme/İHA)

