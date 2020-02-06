Üniversiteliler orman yangınlarıyla mücadele için "roketli drone" tasarladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversiteliler orman yangınlarıyla mücadele için 'roketli drone' tasarladı - Son Dakika

Üniversiteliler orman yangınlarıyla mücadele için "roketli drone" tasarladı

7 saat önce

Maltepe Üniversitesi, orman yangınlarına kısa zamanda ve en doğru noktadan müdahale edilmesini sağlayacak "Roket Taşımalı Drone ve Uydu Projesi" geliştirdi.

Üniversiteliler orman yangınlarıyla mücadele için

Maltepe Üniversitesi, orman yangınlarına kısa zamanda ve en doğru noktadan müdahale edilmesini sağlayacak "Roket Taşımalı Drone ve Uydu Projesi" geliştirdi.

Bir öğrenci projesi olarak hayata geçirilen tasarımla yangın bölgesine drone ile gönderilecek roket, alevlerin en hararetli olduğu yerlerde dahi görev yapabiliyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında tasarlanan "Roket Taşımalı Drone ve Uydu" ile yangınlara daha etkili müdahale edilebilecek. Projeyi tasarlayan "Roket Takımı"nın danışmanlığını Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Afif Sıddıki yapıyor. Ekipte, Gökova Roket Takımı ile Teknofest'te birçok ödül almış, hava modelciliği eğitmeni Can Gökovalı bulunuyor.

Öğrencilerle birlikte gerçekleştirdikleri orman yangını önleme projesiyle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Sıddıki, asıl amaçlarının acil ve doğrudan erişilemediği durumlarda görev bölgesine roketi ulaştırmak olduğunu belirtti.

Drone'ların şiddetli orman yangınları söz konusu olduğunda alevlerin arasından geçmekte zorlandığını, ancak roketle birlikte kullanılırsa en ulaşılmaz bölgelere dahi gönderilebildiklerini ifade eden Prof. Dr. Sıddıki, şu bilgileri aktardı:

" Fransa'da Notre Dame Kilisesi yangınında drone kullanılmıştı. Türkiye'de orman yangınlarında da artık drone kullanılacak. Bizim projemiz roketi yangında en etkin olacağı noktaya en hızlı şekilde göndermeyi sağlıyor. Geliştirdiğimiz drone on bin metreye kadar yükselebiliyor.

Benzer projeler, askeri amaçlı bazı ülkelerde kullanılıyor ancak Türkiye'de henüz böyle bir uygulama yapılmadı. Tasarımımız hayata geçtiğinde, acil durumlarda kan üniteleri dahi bu yolla taşınabilecek. Geliştirdiğimiz sistem, sınır ötesi operasyonlarda da etkili olabilecek. Projenin tasarım, yazılım ve üretim aşamaları bizim gözetimimizde öğrenciler tarafından gerçekleştirildi."

Roket takımı, "Aerodinamik", "Yapısal", "Aviyonik" ve "Ayrılma/Kurtarma" olmak üzere dört ekip olarak çalışıyor. Takım danışmanı, hava modelciliği eğitmeni Can Gökovalı da hazırlayacakları roketle Teknofest Roket yarışmasına da katılmayı hedeflediklerini belirtti.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Adnan Gümüş de öğrencilerin yürüttüğü bilimsel projelere büyük önem verdiklerini, proje tasarım ve üretim çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

Maltepe Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:00 Kaynak: AA
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