Üniversiteliler, özel bireylerle hazırladıkları kuş yuvalarını doğaya bıraktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversiteliler, özel bireylerle hazırladıkları kuş yuvalarını doğaya bıraktı - Son Dakika

Üniversiteliler, özel bireylerle hazırladıkları kuş yuvalarını doğaya bıraktı

6 saat önce

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından yürütülen "Onlar da bizimle birlikte" projesi kapsamında engelli bireylerle hazırlanan kuş yuvaları, doğaya bırakıldı.

Üniversiteliler, özel bireylerle hazırladıkları kuş yuvalarını doğaya bıraktı, System.String[]

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından yürütülen "Onlar da bizimle birlikte" projesi kapsamında engelli bireylerle hazırlanan kuş yuvaları, doğaya bırakıldı.

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri tarafından yürütülen "Onlar da bizimle birlikte" projesi kapsamında Kadı Dağı Halk Eğitim Merkezinde kurslara katılan engellilerle kuş yuvaları hazırlanıp ağaçlara asıldı.

Üniversite öğrencilerinden Nurhan Deveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi öğrenci arkadaşları Erkut Kargın, Nagihan Özer, Kadriye Şengül, Okan Subutay ve Kübra Aydoğan ile hayata geçirdiklerini söyledi.

Halk eğitim merkezindeki kurslara katılan 66 özel bireyle çalışmayı yaptıklarını anlatan Deveci, "Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünden aldığımız 12 kuş yuvasını özel bireylerle boyayıp doğaya bırakılacak şekilde hazırladık. Daha sonra kuş evlerini Kadı Dağı Halk Eğitim Merkezi bahçesine ve Kastamonu Üniversitesi kampüsüne astık." dedi.

İki açıdan farkındalık oluşturmak için projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Deveci, "İlk olarak özel bireylerle bir araya gelmek istedik. Onlarla bir şeyler yapıp hem sosyalleşmelerine katkı sağlamak hem de el becerilerinin gelişmesi için bir şeyler yapmak istedik. Aynı zamanda doğa ve hayvanlara karşı duyarlılık oluşturmak istedik." diye konuştu.

Çok anlamlı bir projeyi hayata geçirdiklerine işaret eden Deveci, projenin başından sonuna kadar çok eğlendiklerini kaydetti.

Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar botla kurtarıldı
Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi! TIR'IN gizli bölmelerinden 3 bin kaçak sigara ve cep telefonları çıktı

Son Dakika Haberleri
17:16 Şarköy'de kuru yük gemisi karaya oturdu (4) - Son Dakika
17:16 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karadeniz'deki örtü yangınları) Soğutma ve söndürme... - Son Dakika
17:15 Katolik dünyasının ruhani lideri Francis'den barış çağrısı - Son Dakika
17:11 Hatay'da sağanak yağış ve fırtına - Son Dakika
17:11 Kemer ile Truskavets belediyeleri arasında işbirliği niyet mektubu imzalandı - Son Dakika
16:51 Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü - Son Dakika
16:22 İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 17:21:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Üniversiteliler, özel bireylerle hazırladıkları kuş yuvalarını doğaya bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]