Son Dakika Haberleri: Üniversiteliler, sahilde çöp topladı
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Üniversiteliler, sahilde çöp topladı

27 dakika önce

ZONGULDAK'ta, üniversite öğrencilerinden oluşan Genç TEMA Topluluğu, 'temiz çevre farkındalığı' oluşturmak için sahilde temizlik yaptı.

Üniversiteliler, sahilde çöp topladı, System.String[]

ZONGULDAK'ta, üniversite öğrencilerinden oluşan Genç TEMA Topluluğu, 'temiz çevre farkındalığı' oluşturmak için sahilde temizlik yaptı.

Bülent Ecevit Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerden oluşan Genç TEMA Topluluğu, yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki Kozlu Sahili'nde temizlik yaptı. Ellerindeki çöp poşetlerine atıkları toplayan üniversiteliler, 'Toprağı koru, iklimi koru' ve 'Umut yeşertiyoruz' dövizleri ile çevre temizliğine dikkat çekti.

Amaçlarının çöp toplamak değil, çöplerin bir daha atılmaması konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu söyleyen Genç Tema Zonguldak Başkanı Elif Erkan, "Zonguldak halkı ve Genç Tema Vakfı üyeleri olarak, Tıp Öğrencileri Birliği ile birlikte farkındalık yaratmak istedik. Çöp topluyoruz ama amacımız bu çöplerin atılmamasını sağlamak. Bunları toplarken, ayrıştırarak geri dönüşüme hazırlıyoruz. Amacımız temiz çevre bilinci oluşturmak. Zonguldak'ı temizlemek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Toplanan çöpler arasında plastik şişe, deterjan kutusu, cam şişe ve naylon torbaların oldukça fazla olduğu görüldü.

Bülent Ecevit Üniversitesi, Tema Vakfı, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:59 Kaynak: DHA
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