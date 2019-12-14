Üniversiteliler, sokak hayvanları için kulübeler yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversiteliler, sokak hayvanları için kulübeler yaptı - Son Dakika

Üniversiteliler, sokak hayvanları için kulübeler yaptı

6 saat önce

KOCAELİ Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğrenci Topluluğu üyelerince sokak hayvanları için tasarlanan kulübeler, Umuttepe Kampüsü'ndeki beslenme noktalarına konuldu.

Üniversiteliler, sokak hayvanları için kulübeler yaptı, System.String[]

KOCAELİ Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğrenci Topluluğu üyelerince sokak hayvanları için tasarlanan kulübeler, Umuttepe Kampüsü'ndeki beslenme noktalarına konuldu.

Kocaeli Üniversitesi öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorluğunda hayata geçirdikleri Kedi Evi ve Köpek Kulübesi Tasarım ve Uygulama Atölyesi'nde sokak hayvanları için kulübeler tasarlandı. 3 gruba ayrılan 30 öğrenci belediyenin sağladığı malzemelerle kedi ve köpekler için kulübeler yaptı. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğrenci Topluluğu üyeleri, Umuttepe Kampüsü'nde sokak hayvanlarının beslendiği alanlara tasarladıkları kulübeleri yerleştirdi. Büyükşehir Belediyesi mama desteğinde de bulundu.

Proje koordinatörlerinden Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde görevli öğretim üyesi  Doç. Dr. Rüveyda Kömürlü, projede emeği geçen ve sponsor olan belediyeye teşekkür etti.


Kocaeli Üniversitesi, Umuttepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu
Eminönü'nde onlarca metrelik bilet kuyruğu oluştu İstanbul'da metro raydan çıktı! Seferler durdu, duraklarda yoğunluk oluştu Son dakika: İskenderun'daki demir çelik fabrikasında korkutan patlama!

Son Dakika Haberleri
17:58 APA 12. Genel Kurulu Antalya'da başladı (3) - Son Dakika
17:58 Eminönü'nde umut kuyruğu - Son Dakika
17:58 İstanbul 'aktif yaş alma programı' 65 yaş üstü bireyleri bir araya getiriyor - Son Dakika
17:58 Antalya apa 12. genel kurulu antalya'da başladı - Son Dakika
17:58 Sıcak sudan vücudunda yanık oluşan çocuk tedavi altına alındı - Son Dakika
17:00 Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu - Son Dakika
16:56 Eminönü'nde onlarca metrelik bilet kuyruğu oluştu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 18:04:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Üniversiteliler, sokak hayvanları için kulübeler yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]