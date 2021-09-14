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Üniversiteliler TEKNOFEST'te yarışacak - Son Dakika

Üniversiteliler TEKNOFEST'te yarışacak

14.09.2021 13:23
Üniversiteliler TEKNOFEST'te yarışacak, System.String[]

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 21 - 26 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul Atatu¨rk Havalimanı'nda ziyaretçilerine kapılarını açacak.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 21 - 26 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul Atatu¨rk Havalimanı'nda ziyaretçilerine kapılarını açacak.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan festivale üniversite öğrencilerinin katılımının yüksek olması bekleniyor. Maltepe Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden oluşan 'Algan Takımı'nda geliştirilen yazılımlarla tasarlanan 'Karma sürü elemanları ile pandemi süresince ilaç, erzak ve hasta taşınması simülasyonu çözümü' ile TEKNOFEST'e katılmaya hazırlanıyor.

Algan Takımı, TEKNOFEST 2021 'Karma Sürü Simülasyonu' yarışmasında finale gelene kadar Ön Tasarım Raporu ve Kod ve Video Teslimi isimli iki aşamayı geçen ve finale kalan 10 takım arasında yer almayı başardı.

"BU PROJE PANDEMİ GÜNLERİNDE KRİTİK BİR ÖNEME SAHİPTİR"

Veri Gizliliği üzerine akademik çalışmaları bulunan ve çocuklara kodlama adı altında Temel Kodlama ve Robotik Kodlama eğitimleri veren takım danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Emre Atlıer Olca, tasarladıkları proje ile ilgili "Algan takımı, pandemi sürecinde pandeminin etkisini en aza indirmek ve hastalıkla mücadele etmek için Karma Süru¨ Elemanları ile bir çözüm geliştirdi. Bu çözüm pandemiyle yaşam günlerinde kritik bir öneme sahiptir ve sonraki geliştirilecek projeler için örnek teşkil etmektedir. Geçen senenin de TEKNOFEST birincisi olan takımımdan bu sene de çok değerli bir başarı bekliyorum" dedi.

Maltepe Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 4. sınıf ve Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencilerinin bir araya gelerek kurduğu 'Algan Takımı', Yahya Mehmet Sağdur, Zeynep Tüfekçi, Burak Aktepe, Bilal Gelik ve Fatma Betül Özgen'den oluşuyor.


Üniversiteliler TEKNOFEST'te yarışacak
Üniversiteliler TEKNOFEST'te yarışacak

Havacılık, İstanbul, Eylül, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üniversiteliler TEKNOFEST'te yarışacak - Son Dakika


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