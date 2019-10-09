Üniversiteliler Trump'ın Tehditlerine Ne Diyor?
45 dakika önce
VOA Türkçe'nin konuştuğu üniversite öğrencileri arasında çoğunluk Trump'ın sözlerinin ekonomiye etkisinin sınırlı olacağı görüşünde.
VOA Türkçe'nin konuştuğu üniversite öğrencileri arasında çoğunluk Trump'ın sözlerinin ekonomiye etkisinin sınırlı olacağı görüşünde
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:06
Yıldız Tilbe, Amerika'ya tepki gösterdi: Allah belanızı versin Cumhuriyetçi Senatör Graham'dan Türkiye'ye tehdit: Cehennemden gelme yaptırımlar takip edecektir Suriye'den çekilme kararı sonrası Trump "çok gizli" toplantıya çağrıldı Tuğçe, kendisini asansör boşluğuna iten sevgilisinden şikayetçi olmadı