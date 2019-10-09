Son Dakika Haberleri: Üniversiteliler Trump'ın Tehditlerine Ne Diyor?
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Üniversiteliler Trump'ın Tehditlerine Ne Diyor?

45 dakika önce

VOA Türkçe'nin konuştuğu üniversite öğrencileri arasında çoğunluk Trump'ın sözlerinin ekonomiye etkisinin sınırlı olacağı görüşünde.

VOA Türkçe'nin konuştuğu üniversite öğrencileri arasında çoğunluk Trump'ın sözlerinin ekonomiye etkisinin sınırlı olacağı görüşünde

Üniversiteliler Trump'ın Tehditlerine Ne Diyor?

Donald Trump, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:06 
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