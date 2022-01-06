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Üniversiteliler Ülker'in ikonik lezzeti için yarışacak; ilk üçe giren takımlara 75 bin liralık ödül - Son Dakika

Üniversiteliler Ülker'in ikonik lezzeti için yarışacak; ilk üçe giren takımlara 75 bin liralık ödül

06.01.2022 12:47
Üniversiteliler Ülker'in ikonik lezzeti için yarışacak; ilk üçe giren takımlara 75 bin liralık ödül

Ülker'in en sevilen markaları için, yenilikçi pazarlama fikirlerinin rekabetine sahne olan 'bizz@kampüs' yarışması 11'inci yılında 3 ve 4. sınıf üniversite ve yüksek lisans öğrencileri, Ülker'in ikonik lezzetlerinden Çokonat için yarışacak.

Ülker'in en sevilen markaları için, yenilikçi pazarlama fikirlerinin rekabetine sahne olan 'bizz@kampüs' yarışması 11'inci yılında 3 ve 4. sınıf üniversite ve yüksek lisans öğrencileri, Ülker'in ikonik lezzetlerinden Çokonat için yarışacak. Pazarlama odaklı yenilikçi fikir bulmaya yönelik yarışmada, ilk 3'e giren takımlara toplam 75 bin TL ödül ve uzun süreli staj yapma hakkı verilecek.  Öğrenciler yarışmaya 6 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında başvurabilecek.

Her yıl farklı bir Ülker markasıyla ilgili yenilikçi pazarlama projelerinin geliştirildiği 'bizz@kampüs'te üniversiteliler bu kez Çokonat için yarışacak. 11. kez düzenlenecek yarışmada başvurular 6 Ocak-9 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacak. Üniversite 3., 4. sınıf ve yüksek lisans öğrencileri, 2-3 kişilik takımlar halinde yarışacak ve pazarlama odaklı yaratıcı fikirler bulmak için birbirleriyle kıyasıya rekabet edecek.  Öğrenciler; ekip çalışması, yenilikçi fikir geliştirme, projeyi tüm adımlarıyla planlama ve sunum konularında deneyim kazanacak. Başvuruların bizzkampus.com adresinden gerçekleştirileceği yarışmada, ilk 3'e girenlere uzun dönem staj imkanı ve birinciye 30 bin TL, ikinciye 25 bin TL ve üçüncüye 20 bin TL olmak üzere toplam 75 bin TL para ödülü verilecek.

BUGÜNE KADAR 35 BİNE YAKIN ÖĞRENCİ BAŞVURDU

bizz@kampüs'ün her yıl artan bir ilgi gördüğünü söyleyen Ülker-pladis Türkiye İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli, "Geride kalan 10 yıllık dönemde 10 bine yakın takımın yarıştığı bizz@kampüs'e bugüne kadar 180 farklı üniversitede, 158 farklı bölümde öğrenim gören, 35 bine yakın öğrenci başvurdu. 2021'de yarışmamıza başvuran aday sayısı ise yüzde 28 artışla 3704 oldu. Yıllar içerisinde yarışmamıza yönelik ilginin artmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Daha önceki yıllarda; Biskrem, Ülker Çikolata, Ülker Çikolatalı Gofret, Dankek 8 Kek, Cafe Crown, Krispi, Metro, Oneo, Halley ve son olarak Hanımeller için birbirinden başarılı projeler yarıştı. Yarışmacılarımız bu kez Ülker Çokonat'ın pazarlama iletişimi için proje geliştirecek. Yarı finale kalan takımlarla pazarlama ve iletişim sektörünün önde gelen isimlerinin katılımıyla online pazarlama atölyesi düzenlenecek. Finalist takımları, ek olarak mentorluk ve sunum eğitimleriyle destekleyeceğiz. Final etkinliklerimizi bu yıl da çevrimiçi gerçekleştireceğiz. Öyle inanıyorum ki, bizz@kampüs'e katılan gençlerimiz, kariyerleri boyunca yararlanacakları önemli bir deneyim elde edecek. Tüm katılımcılara başarılar diliyor, sunacakları fikirler için şimdiden heyecanlandığımızı belirtmek istiyorum" diye konuştu.


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Yüksek Lisans, Üniversite, Çokonat, Kampüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üniversiteliler Ülker'in ikonik lezzeti için yarışacak; ilk üçe giren takımlara 75 bin liralık ödül - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üniversiteliler Ülker'in ikonik lezzeti için yarışacak; ilk üçe giren takımlara 75 bin liralık ödül - Son Dakika
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