Üniversiteliler, Uluslararası Futbol Turnuvası'nda Buluşacak
43 dakika önce
İSTANBUL / DHAİstanbul'da bulunan üniversitelerin yurt dışından ülkemize gelen öğrencilerinin yer alacağı Uluslararası Futbol Turnuvası, 25 Mart tarihinde başlayacak.
İSTANBUL/ DHA İstanbul
'da bulunan üniversitelerin yurt dışından ülkemize gelen öğrencilerinin yer alacağı Uluslararası Futbol
Turnuvası, 25 Mart tarihinde başlayacak. İstanbul Üniversitesi
öncülüğünde organize edilen Uluslararası Futbol Turnuvası Açılış Programı ve Fikstür Çekilişi, 19 Mart tarihinde Haliç
Kongre Merkezi'nde "Yedi Kıta Dostluk, Kültür ve Spor İçin Buluşuyor" sloganı ile gerçekleştirilecek.
Öğrenciler kendi üniversitelerinde oluşturacakları 12 kişilik bir takım ile üniversitelerini temsilen turnuvada yer alabilecekler. Turnuva başvurusu www.uniworldcup.org sayfası üzerinden alınacak.
Uluslararası Futbol Turnuvası, 25 Mart tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Çırpıcı Spor Tesisleri'nde oynanacak açılış karşılaşması ile başlayacak. Turnuva İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu ve Avrupa
yakasındaki Spor İstanbul Tesisleri'nde devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:09 Kaynak: DHA
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