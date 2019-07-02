Son Dakika Haberleri: Üniversiteliler, Van Gölü sahilinde çöp topladı
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Üniversiteliler, Van Gölü sahilinde çöp topladı

1 saat önce

VAN'ın Erciş ilçesinde bir grup üniversite öğrencisi, Van Gölü sahillerinde çevre temizliği yaptı.

Üniversiteliler, Van Gölü sahilinde çöp topladı, System.String[]
VAN'ın Erciş ilçesinde bir grup üniversite öğrencisi, Van Gölü sahillerinde çevre temizliği yaptı.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Erciş Meslek Yüksekokulu öğrencileri 'Van Gölü Hepimizindir' sloganıyla Van Gölü'nde çevre temizliği etkinliği başlattı. Van Gölü'nün Erciş sınırlarındaki 4 kilometrelik sahil bandında çevre temizliği başlatan yaklaşık 100 öğrenci, çevre bilincinin olması ve farkındalık için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Öğrenciler tarafından toplanan çöpler Erciş Belediyesi'ne ait çöp araçları ile bulunduğu yerden alındı.


- Van
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:32 Kaynak: DHA
Van Gölü, Erciş, Van, Güncel
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