Üniversiteliler Yarım Metre Karda Soyundu
1 saat önce
DÜZCE Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler, yaklaşık yarım metre kar altında soyunarak şortlarla taklalar atıp karların içinde yuvarlandı.
DÜZCE Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler, yaklaşık yarım metre kar altında soyunarak şortlarla taklalar atıp karların içinde yuvarlandı. Düzce Üniversitesi
Beden Eğitim ve Spor Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim gören 6 erkek öğrenci, üniversite öğrencisi arkadaşlarına meydan okumak amacıyla karda soyundu. Öğrenciler, daha sonra 'BESYO öğrencilerinin ne kadar çılgın olduğunu bilemezler' diyerek karda taklalar atıp yuvarlandı. Gençler, soğuk havada yaptıkları gösteriyi sosyal medyaya yükledi. Sosyal medyada çok sayıda paylaşım alan video izleyenleri şaşırttı. - Zce
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:50 Kaynak: DHA
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