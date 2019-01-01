Üniversiteliler Yeni Yıla Ders Çalışarak Girdi
14 dakika önce
Üniversiteliler yeni yıla ders çalışarak girdi Yılbaşı gecesini ders çalışarak geçirdilerAMASYA - Amasya Üniversitesinde öğrenciler yılbaşı gecesini ders çalışarak geçirip yeni yıla üniversite kütüphanesinde girdiler.
Üniversiteliler yeni yıla ders çalışarak girdi Yılbaşı
gecesini ders çalışarak geçirdiler
AMASYA - Amasya
Üniversitesinde öğrenciler yılbaşı gecesini ders çalışarak geçirip yeni yıla üniversite kütüphanesinde girdiler.
Gelecek hafta yapılacak olan final sınavlarına hazırlık için üniversite bünyesinde günün 24 saati açık olan kütüphaneye giden çok sayıda öğrenci yılbaşı eğlencesi yerine sınav planlarını gözden geçirdi.
Günün erken saatlerine kadar ders çalışacağını belirten Grafik-Tasarım Bölümü öğrencisi Şevval Kök, "Yılbaşı gecesi gezip eğlenmeyi biz de isterdik. Ama şartlar böyle. Okumak için buraya geldik. Yılbaşı bizim için ikinci planda kalıyor. Sabaha kadar çizim yapacağım. Final çizimlerimin hepsini yetiştirmem lazım" dedi.
Beden Eğitimi Bölümü öğrencisi Cihan Güren ise, "Öğretmen olabilmek için çalışıyoruz. Yılbaşının bizim için çok önemi yok. Atanmak için gece-gündüz çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.
Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ramazan Kolcu ise bir an önce mezun olmak için yılbaşı gecesi eğlenmek yerine ders çalışmayı tercih ettiğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:13 Kaynak: İHA
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