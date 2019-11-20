Son Dakika Haberleri: Üniversitelilerden 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği
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Üniversitelilerden 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği

6 saat önce

Kütahya bir grup üniversite öğrencisi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla şehir merkezinde etkinlik düzenledi.

Üniversitelilerden 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği, System.String[]

Kütahya bir grup üniversite öğrencisi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla şehir merkezinde etkinlik düzenledi.


Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Engelsiz Hayat Topluluğu, Cumhuriyet Caddesi girişinde kurdukları stantlarla vatandaşlara çocuk haklarını anlattı.


Topluluk Başkanı Süleyman İleri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk hakları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla gönüllü öğrenci arkadaşlarıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Vatandaşlara çocuk hakları konusunda bilgiler verdiklerini belirten İleri, "Çocuklarımızın bugünün ortağı yarının sahipleri olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Standımızda çocuklara yönelik çeşitli aktivitelerimiz var. Burada çocuklar resim boyayıp şekiller oluşturabiliyor. Yine Sağlık Bakanlığından edindiğimiz çocuk kitaplarını ve bazı hediyeleri çocuklarımıza hediye ediyoruz." dedi.

Gün boyu süren etkinlikte, öğrenciler tarafından müzik dinletisi de sunuldu.

Çocuk Hakları Günü, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:10 Kaynak: AA
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