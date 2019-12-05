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Üniversitelilerden 67 Burda AVM'de farkındalık etkinliği
6 saat önce
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri tarafından 67 Burda AVM'de Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:08 Kaynak: İHA
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri tarafından 67 Burda AVM'de Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.
BEÜ İlahiyat Fakültesi 4. sınıf öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında 'Engelli değilim farklıyım. Farklıyım ama buradayım' sloganıyla Esas 67 Burda AVM'denin 2. katında fotoğraf sergisi düzenledi.
Engellerini aşmış bireylerin başarılarına dikkat çektiler. Yoğun ilgi gören fotoğraf sergisinin amacının asıl engelin kalpte olduğuna vurgu yapıldı. - ZONGULDAK
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