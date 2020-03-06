Üniversitelilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversitelilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü - Son Dakika

Üniversitelilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü

6 saat önce

KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğü, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Üniversitelilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğü, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Sütçü İmam Üniversitesi'nin Avşar Kampüsü'nde yapılan yürüyüşe katılanlar, ellerinde Türk bayrakları ile rektörlük önünde toplandı. Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere destek vermek amacıyla yapılan etkinlikte, öğrenciler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mehteran Takımı eşliğinde kampüsteki Yeni Camii'nde son buldu. Burada öğrencilere hitap eden üniversite Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçikleri desteklediklerini belirterek, "Son bir hafta içerisinde 40'a yakın şehit verdik. Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Şehitler tepesi boş olmadığı bu vatanın bir karışına bile göz dikemiyorlar" dedi.


Sütçü İmam Üniversitesi, Bahar Kalkanı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uzmanlar, Moskova'daki İdlib zirvesinden çıkan ateşkes kararını değerlendirdi
Ateşkes sonrası İdlib'den ilk görüntü! Türk ve Rus askeri araçları birlikte hareket etti Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle bir Türk hayatını kaybetti Yalova Belediyesi'nde geçici başkanlığa AK Partili Mustafa Tutuk seçildi

Son Dakika Haberleri
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok
19:43 Kitabı en çok satanlar listesinde
19:43 Şansın Tüzün'den 8 Mart'a özel şarkı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 21:21:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Üniversitelilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]