Üniversitelilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğü, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi. Sütçü İmam Üniversitesi'nin Avşar Kampüsü'nde yapılan yürüyüşe katılanlar, ellerinde Türk bayrakları ile rektörlük önünde toplandı. Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere destek vermek amacıyla yapılan etkinlikte, öğrenciler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mehteran Takımı eşliğinde kampüsteki Yeni Camii'nde son buldu. Burada öğrencilere hitap eden üniversite Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçikleri desteklediklerini belirterek, "Son bir hafta içerisinde 40'a yakın şehit verdik. Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Şehitler tepesi boş olmadığı bu vatanın bir karışına bile göz dikemiyorlar" dedi.