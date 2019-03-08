Üniversitelilerden Barınaktaki Hayvanlara Mama
1 saat önce
SAMSUN'da üniversite öğrencileri hayvan bakım merkezini ziyaret ederek mama yardımında bulundu.
SAMSUN'da üniversite öğrencileri hayvan bakım merkezini ziyaret ederek mama yardımında bulundu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi
'nde öğrenim gören bir grup öğrenci, Ateş Böceği
Derneği tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi
'ne ait Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezi gezen öğrenciler, hayvanlar için mama yardımında bulundu.
Ateş Böceği Derneği Samsun Temsilcisi Pelin Kenanoğlu, "Doğa, hayvan ve insan mottosunun birlikte ve uyum içinde yaşadığı bir dünya hayali kuruyoruz. Bu anlamda sokak hayvanlarını ziyaret etmekten büyük keyif aldık. Sevgi paylaştıkça çoğalır, paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.
- Samsun
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:24 Kaynak: DHA
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