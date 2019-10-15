Düzce Üniversitesi öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla sergi açtı.

Düzce Üniversitesi ÜNİAK Topluluğu öğrencileri tarafından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin görsellerle hazırlanan sergi, Konuralp Kampüsü Atatürk Kültür Merkezi'nde izlenime sunuldu.

Sergide, harekatın amacı ve hedefleri, bölge yapısı ile harekatta çekilen görseller yer alıyor.

Merkezde 3 gün boyunca ziyarete açık kalacak sergi, daha sonra il merkezine taşınacak.

"Dualarımız askerlerimizle"

Topluluk başkanı Hasan Esas Sungur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla sergi açtıklarını söyledi.

Harekatın daha iyi anlaşılması için çalıştıklarını belirten Sungur, üniversite öğrencilerinin sosyal medyadaki manipülasyonlara maruz kalmamasını istediklerini kaydetti.

Sungur, öğrencileri bilgilendirdiklerini aktararak, "Harekatı neden desteklemeliyiz diye açıklamalar yapıyoruz. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce 3 gün boyunca burada olacağız. Daha sonra da üniversitemiz dışında bir bölgede bu sergiyi devam ettireceğiz." diye konuştu.

Harekatın başarıyla sonuçlanması için dua ettiklerini dile getiren Sungur, "Sergide, askerlerimizin kahramanlıklarına ait görüntüler, harekatı anlatan kartpostallar ve diğer görseller mevcut. Oradaki askerlerimizin hepsini Allah'a emanet ediyoruz. Dualarımız onlarla, ayaklarına taş dahi değmez inşallah. Desteklerimiz her zaman onlarla olacak." ifadelerini kullandı.