Üniversitelilerden, belediye desteğiyle 'Isparta Tarihiyle Yüzleşiyor Projesi'

Isparta Belediyesi'nin destekleriyle, SDÜ Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri tarafından 'Isparta Tarihiyle Yüzleşiyor Projesi' düzenledi. Proje kapsamında Isparta'nın tarihi yerlerinin tanıtımı ile ilgili farkındalık oluşturulmak istenirken, etkinlikler Firdevs Bey Bedesteni ve Tarihi Üzüm Çarşısı'nın tanıtımıyla başlatıldı. Etkinlikte bir konuşma yapan Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, "Isparta bir tarihe sahip. Bu tarih Firdevs Bey, Üzüm Pazarı, yanında Mimar Sinan Cami, Kavaklı Cami, İplikçi Cami, Ulu Cami ve yine yanında tarihi hamamı, askeri bina, millet kıraathanesi olarak kullanılan alan ve niceleri ile Isparta esnafı. Evet, biz birlikte bir Isparta'yız. Bu Isparta'yı bu genç kardeşlerimizle birlikte daha da güzel tanınırlığa taşımak istiyoruz" dedi.



Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in destekleriyle başlatılan projenin ilki Valilik arkasındaki meydanda gerçekleştirildi.



Üniversitedeki Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğrencileri Projesi (HİTÖP) kapsamında program, Karınca Zihinsel Engelliler Eğitim ve İstihdam Derneği ile Isparta Belediyesi Mehteran ekibinin gösterisiyle başladı.



Down sendromlu gençler ve belediye mehteran ekibi meydanı dolduran öğrenci ve vatandaşlara mehteran gösterisi sundu.



Üniversite Halkla İlişkiler ve Tanıtım Öğrencilerinden Selma Karaman ve Feyza Özfidan, geçmişi 500 yıla dayanan Firdevs Bey Bedesteni, Tarihi Üzüm Çarşısı ve Mimar Sinan Cami hakkında bilgiler, bedesten ve çarşı esnafının anılarını içeren bir sunum yaparken, projeye verdiği katkılarından dolayı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve ekibine teşekkür ettiler.



Gözgün: "Biz birlikte bir Isparta'yız"



Programda bir konuşma yapan Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, tarihi bir ana tanıklık ettiklerini dile getirdi. Isparta'nın unutulan tarihini farkındalıkla ortaya çıkarmak için uğraştıklarını söyledi. Unutulmuş tarihi 'Isparta Tarihiyle Yüzleşiyor' adı altında projeyle tanıtmaya başladıklarını, bunu gerçekleştirmek için proje hazırlayan öğrencilere de teşekkür eden Başkan Yardımcısı Gözgün, "Genç kardeşlerimiz bizi o kadar çok mutlu ettiler ki, bu proje hep birlikte Isparta'nın projesi. Bu proje Türkiye'nin dört bir tarafından 92 bin öğrencisiyle SDÜ ve ISUBÜ öğrencileri olarak evet biz Isparta'nın tarihini çok sevdik, merak ettik ve bununla birlikte Ispartalıyla bu tarihi tekrardan gün yüzüne çıkartalım gelen tüm turlara ve vatandaşa karşı bir farkındalık oluşturalım istedik. Arkamızda Firdevs Bey Bedesteni, yan tarafımızda Üzüm Pazarı. Bu hazırlanan etkinlik projesinin mimarlarından Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ederim. Kimliksiz şehirler maalesef ki kimliklerini kaybeden şehirler tarihlerini unutan şehirlerdir. Isparta bir tarihe sahip. Bu tarih Firdevs Bey, Üzüm Pazarı, yanında Mimar Sinan Cami, Kavaklı Cami, İplikçi Cami, Ulu Cami ve yine yanında tarihi hamamı, askeri bina, millet kıraathanesi olarak kullanılan alan ve niceleri ile Isparta esnafı. Evet, biz birlikte bir Isparta'yız. Bu Isparta'yı bu genç kardeşlerimizle birlikte daha da güzel tanınırlığa taşımak istiyoruz. Bu projeye el veren tüm öğrencilerimize, Karınca Derneğimize ve buraya eşlik eden bu tanınırlığa katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Firdevs Bey Bedesteni ve Üzüm Pazarı esnafımızla bir toplantı gerçekleştireceğiz. Ne yapabilirizi tartışacağız. Yeniden düzenlenmelere gireceğiz" dedi.



Konuşmaların ardından Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün ve öğrenciler ilk olarak Kanuni Sultan Süleyman döneminde Isparta Valisi Firdevs Bey tarafından 1561 yılında, Mimar Sinan Camii'ne gelir sağlamak amacıyla yaptırılan bedesteni ve ardından da Tarihi Üzüm Pazarını gezerek ve buradaki esnafla sohbet ettiler. - ISPARTA