Üniversitelilerden 'Ben evdeyim, sen de evde misin?' akımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversitelilerden 'Ben evdeyim, sen de evde misin?' akımı - Son Dakika

Üniversitelilerden 'Ben evdeyim, sen de evde misin?' akımı

7 saat önce

ERZURUM'da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından evlerine giden üniversite öğrencileri, sosyal medyadan 'Ben evdeyim, sen de evde misin?

Üniversitelilerden 'Ben evdeyim, sen de evde misin?' akımı, System.String[]

ERZURUM'da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından evlerine giden üniversite öğrencileri, sosyal medyadan 'Ben evdeyim, sen de evde misin?' akımı başlattı.

Erzurum'daki yurtlarda kalan binlerce üniversite öğrencisi, koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik alınan kararlarlar doğrultusunda okulların tatil edilmesinin ardından memleketlerine döndü. Koronavirüsle ilgili gelişmeleri evlerinden takip eden öğrenciler, Sağlık Bakanlığı'nın 'Evde hayat var' ve 'Evde kal sağlıklı kal' sloganına destek verdi. Öğrenciler, evlerinden arkadaşlarına evde kalmaları çağrısında bulundu.

Adının Seçil olduğunu belirten öğrenci, "Sayın Gençlik ve Spor Bakanım, Sağlık Bakanım sizleri önemsiyor ve önerilerinizi dikkate alıyoruz. Ben Seçil Erzurum Kız Yurdu öğrencilerindenim. Erzurum Kız Yurdu öğrencileri olarak tüm halkımıza mesajımız var. Ülkem için ve sağlığım için ben evimdeyim, sen neredesin Emine Nur?' diye mesaj paylaştı. Seçil'in bu çağrısına arkadaşları da sırayla evde olduklarını belirterek, herkesi evde kalmaya çağırdı. Öğrencilerin sosyal medya üzerinde başlattıkları bu hareket ilgi gördü.

Bu arada, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda temizlik ve dezenfekte çalışmaları da devam ediyor. İl Müdürlüğü gözetiminde yurt binaları temizlenerek ilaçlanıyor.


Koronavirüs, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:04 Kaynak: DHA

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