Üniversitelilerden "çocuklar üşümesin" kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversitelilerden 'çocuklar üşümesin' kampanyası - Son Dakika

Üniversitelilerden "çocuklar üşümesin" kampanyası

6 saat önce

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İnşaat Mühendisliği Kulübü üyesi öğrenciler, düzenledikleri "çocuklar üşümesin" kampanyası ile kendi imkanlarıyla topladıkları atkı, bere ve eldivenleri, Ordu'nun Gölköy ilçesindeki Şehit Bilal Çıtak Ortaokulu öğrencilerine gönderdi.

Üniversitelilerden

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İnşaat Mühendisliği Kulübü üyesi öğrenciler, düzenledikleri "çocuklar üşümesin" kampanyası ile kendi imkanlarıyla topladıkları atkı, bere ve eldivenleri, Ordu'nun Gölköy ilçesindeki Şehit Bilal Çıtak Ortaokulu öğrencilerine gönderdi.

Kulüp üyesi öğrenciler, 2016 yılında başlattıkları kampanya çerçevesinde her yıl topladıkları atkı, bere ve eldivenleri, gelen talepler doğrultusunda Afyonkarahisar ile Türkiye'nin farklı illerindeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine gönderiyor.

AKÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Görevlisi Süleyman Gücek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp üyesi öğrencilerle hayata geçirdikleri projenin amacının farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.

Mühendislik Fakültesinde açtıkları stantta kampanya için yardım topladıklarını belirten Gücek, şöyle devam etti:

"Bu stantta, öğrenci arkadaşlarımız, hocalarımız ve hayırseverler, mağazalardan aldıkları atkı, bere ve eldivenleri teslim ettiler. Ayrıca, nakdi yardımda bulunanlar oldu. Biz de çocuklarımıza ulaştırmak için o hediyeleri kabul ettik. Sadece Afyonkarahisar'dan değil, Türkiye'nin farklı şehirlerinden arkadaşlar da kampanyamıza destek verdi. Hep beraber güzel bir projeye imza attık."

"Ordulu öğrencilerden işaret diliyle teşekkür videosu"

Süleyman Gücek, proje kapsamında bu yıl toplanan ilk atkı, bere ve eldivenlerin Ordu'nun Gölköy ilçesindeki Şehit Bilal Çıtak Ortaokulu öğrencilerine gönderildiğini söyledi.

Ordulu öğrencilerin kendilerine çektikleri video ile teşekkür ettiğini anlatan Gücek, "Gölköylü öğrenci kardeşlerimizin bizlere işaret diliyle teşekkür etmesi hepimizi mutlu etti. Bu kardeşliğimiz de bir kez daha perçinlenmiş oldu. Öğrenci kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Kulüp olarak, çocuklarımız için kampanyamızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Süleyman Gücek, topladıkları 400 takım atkı, bere ve eldiveni, Afyonkarahisar'ın Cevizli köyü, Konya'nın Akşehir ilçesindeki Gölmarmara köyü ve Van'daki bir köye göndereceklerini de dile getirdi.

Gölköy, Afyon, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uçakta rahatsızlanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı Son dakika: Libya ile askeri iş birliği anlaşması teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi

Son Dakika Haberleri
19:30 Zeytinburnu'nda, 'yasak aşk' cinayeti - Son Dakika
19:30 Ümraniye'de silahlı sürücü kendisini durdurmak isteyen polise ateş açtı - Son Dakika
19:30 Sinan Aygün'ün Mansur Yavaş'la ilgili iddialarını araştırmak üzere müfettiş görevlendirildi - Son Dakika
19:29 MSB: EYP patlamasında yaralanan asker şehit oldu - Son Dakika
19:25 Söke CHP'de Ali Kemal Özcan güven tazeledi - Son Dakika
17:00 CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga - Son Dakika
17:00 Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 19:31:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Üniversitelilerden "çocuklar üşümesin" kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]