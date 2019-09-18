Üniversitelilerden Diyarbakır annelerine destek

Diyarbakır HDP binası önünde terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan annelerin eylemine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Toplulukları grubu destek verdi

MUĞLA - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Diyarbakır'da HDP il binası önünde 16 gündür evlat nöbeti tutan annelere destek için açıklama yaptı ve kampüs içinde yürüyerek terörü lanetlediler.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde okuyan öğrencilerin oluşturduğu öğrenci toplulukları temsilcileri kampüs içindeki Atatürk meydanında bir araya geldi. Öğrenci toplulukları burada açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Diyarbakır'da dağa kaçırılan oğlu için Hacire ananın yaktığı ateş evlatlarının yüreğini yakan bütün ailelerin sesi ve tüm Türkiye'nin meselesi olmuştur. Şehitlerimizin, bebeklerimizin katili doğa düşmanı PKK bu kez de Diyarbakır'da kardeşlerimizi HDP vasıtasıyla dağa kaçırmıştır. Bölücü terör örgütü PKK tarafından evlatlarından koparılan aileler Hacire anadan sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattılar. Annelerimizin haklı isyanı Türkiye'nin teröre karşı isyanı ile bütünleşmiştir. Türk gençliği olarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden dosta düşmana ilan ediyoruz. PKK ve siyasi uzantısı HDP'nin kaçırdığı kardeşlerimiz için direnen annelerimizin yanındayız. Terörün tam karşısındayız. Bölücülüğe geçit vermeyeceğiz" dediler.

Diyarbakır annelerine destek açıklamasının ardından grup kampüs içinde slogan atarak yürüdü. Grup yürüyüşün ardından dağıldı.