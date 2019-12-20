Üniversitelilerden 'Her Can Bizim İçin Önemlidir' projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversitelilerden 'Her Can Bizim İçin Önemlidir' projesi - Son Dakika

Üniversitelilerden 'Her Can Bizim İçin Önemlidir' projesi

6 saat önce

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Davutlar Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, Kuşadası Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Üniversitelilerden 'Her Can Bizim İçin Önemlidir' projesi, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Davutlar Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, Kuşadası Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.


Öğr. Gör. Bilge Sevim Okuyan öncülüğünde sosyal sorumluluk projeleri dersi kapsamında gerçekleşen ziyarette, Öğr. Gör. Nurcan Yılmaz ve Nurgil Gürcan da bulundu.


Barınak yetkilileri tarafından, yüksekokul öğrencilerine barınağın işleyişi ve hayvan sahiplenmenin önemi hakkında bilgilendirme yapılırken, öğrenciler hayvanların yaşam alanlarının temizlenmesine yardım etti. Ders kapsamında öğrenciler arasında toplanan mama bağışları barınağa teslim edildi.


Öğrencilerin 'Her Can Bizim İçin Önemlidir' sloganıyla gerçekleştirdikleri projeye, Kuşadası Belediyesi araç tahsisi ile destek sağladı. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:27 Kaynak: İHA
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